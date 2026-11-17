ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார் எம்.எஸ். தோனி - ரசிகர்கள் கண்ணீர்
ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ள மகேந்திர சிங் தோனி, வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக புதிய பொறுப்பை ஏற்க உள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 3:01 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக திகழ்ந்தவருமான மகேந்திர சிங் தோனி, ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வுபெறுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 20ஆவது சீசன் அடுத்த ஆண்டு (2027) மார்ச் மாதம் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடருக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் எதிர்வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறவுள்ளது. இதன் காரணமாக, தொடரில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு அணியும் தற்போதிலிருந்தே தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், அணிகள் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை இன்று வெளியிடவுள்ளன.
இதனால் ஒவ்வொரு அணியும் எந்தெந்த வீரர்களை விடுவிக்கும், எந்த வீரர்களைத் தக்கவைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தும் வகையிலான செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவானும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாகத் திகழ்பவருமான மகேந்திர சிங் தோனி, ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ள செய்தி தான் அது.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
அவரது ஓய்வு முடிவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிசெய்துள்ளது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடங்கியது முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தூணாக இருந்து வந்த தோனி, தனது தலைமையின் கீழ் சிஎஸ்கே அணிக்கு 5 முறை (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்துள்ளார். மேலும், இரண்டு முறை சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பையையும் வென்றுள்ளார்.
சர்வதேச அரங்கில் கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், 2020ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சர்வதேச ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற தோனி, அதன் பிறகு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மட்டுமே விளையாடி வந்தார். ஆனால், காயம் காரணமாகக் கடந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்காத 45 வயதான தோனி, 2027 தொடரில் விளையாடுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே நிலவி வந்தது.
இந்நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து தோனி ஓய்வை அறிவித்த செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களைப் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஆனாலும், கிரிக்கெட் மைதானத்தில் 'தல' தோனியின் ஆட்டத்தை இனி காண முடியாவிட்டாலும், சென்னை அணியுடனான அவரது பந்தம் தொடர்கிறது. அதன்படி, எதிர்வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக மகேந்திர சிங் தோனி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
இதுகுறித்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் என்.சீனிவாசன் கூறுகையில், "எம்.எஸ். தோனி இல்லாமல் சிஎஸ்கே இல்லை. சுமார் இருபது ஆண்டுகளாக வெற்றிகள், சவால்கள் என அனைத்திலும் நாங்கள் இணைந்தே பயணித்துள்ளோம். எங்களுக்குள் இருக்கும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையே இந்தப் பயணத்தைச் சாத்தியமாக்கியது.
கடந்த 2008ஆம் ஆண்டில் தோனி சிஎஸ்கே அணியில் இருக்க வேண்டும் என நான் பிடிவாதமாக இருந்தேன். அது நான் எடுத்த மிகச்சிறந்த முடிவு என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. அவரது சாதனைகளுக்காக மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறந்த மனிதர் என்பதற்காகவும் இதைச் சொல்கிறேன். தோனி எப்போதும் எங்கள் அடையாளத்தின் ஒரு பகுதியாக இருப்பார். இது எப்போதும் அவரது வீடு," என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
அணியின் மற்றொரு உரிமையாளரான ரூபா குருநாத் பேசுகையில், "தோனி போன்ற ஒரு வீரர் தலைமுறைக்கு ஒருவர் மட்டுமே உருவாகிறார். அணியின் தொடக்கம் முதலே அவர் எங்களுடன் இருந்து, இந்த அணியின் அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தது எங்கள் அதிர்ஷ்டம். களத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் அவர் கொடுத்த பங்களிப்பு இன்றியமையாதது.
எம்.எஸ். தொடர்ந்து சிஎஸ்கே குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக, அணியின் ஆலோசகராக நீடிப்பார். குறிப்பாக இந்த மாற்றக் காலகட்டத்தில், அவரது அனுபவமும் நிபுணத்துவமும் எங்களுக்கு மிகவும் விலைமதிப்பற்றவை. அணியில் பல இளம் வீரர்கள் இருப்பதால், சிஎஸ்கே-வின் அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க அவரது வழிகாட்டுதல் பெரிதும் உதவும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Last name ever. First name Greatest. #ForOurThala https://t.co/WKI6bts7lW— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நிர்வாக இயக்குநர் காசி விஸ்வநாதன் கூறுகையில், "ஒரு கிரிக்கெட் வீரராகத் தோனி படைத்த சாதனைகள் ஒவ்வொரு ரசிகரின் நினைவிலும் நீங்காமல் இருக்கும். ஆனால், தோனியை உண்மையிலேயே தனித்துவமானவராக்குவது, அவர் எந்த அளவுக்கு முழுமையாகச் சென்னையின் ஒரு அங்கமாக மாறினார் என்பதுதான். அவர் சென்னையை ஏற்றுக்கொண்டார். சென்னையும் அவரைத் தனது சொந்த மகனாக ஏற்றுக்கொண்டது.
நாம் பின்னோக்கிப் பார்க்கும்போது, வென்ற கோப்பைகள் நினைவில் இருக்கும்; அதே சமயம், அந்த வெற்றிகளை நாம் எப்படிப் பெற்றோம் என்பதும் நினைவில் இருக்கும். அதுதான் அவருடைய உண்மையான மரபு. களத்தில் அவர் மஞ்சள் நிற உடையில் விளையாடுவதைக் காண முடியாமல் போவது வருத்தமளித்தாலும், அவர் தொடர்ந்து நமது வீரர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருப்பார் என்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வந்த எம்.எஸ். தோனி, இதுவரை 272 போட்டிகளில் 5,314 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். அதிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக அதிகப் போட்டிகள் விளையாடிய வீரர் மற்றும் அதிக ரன்களைக் குவித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
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கடைசிப் பந்து த்ரில்லர்கள், ஹெலிகாப்டர் ஷாட்கள், மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங் மற்றும் இக்கட்டான சூழலிலும் பதற்றமடையாத 'கேப்டன் கூல்' அணுகுமுறை மூலம் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையளித்த எம்.எஸ். தோனி, தற்போது அணியின் வழிகாட்டியாகத் தனது புதிய ஆட்டத்தைத் தொடங்குவதைச் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகமும் ரசிகர்களும் ஆவலுடன் எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கின்றனர்.