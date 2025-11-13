ETV Bharat / sports

கோவில்பட்டியில் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய எம்.பி. கனிமொழி!

"ஹாக்கிபட்டி" என்று அழைக்கப்படும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டிக்கு இன்று வந்த இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை மற்றும் லச்சினைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

கோவில்பட்டியில் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய எம்.பி. கனிமொழி
கோவில்பட்டியில் ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய எம்.பி. கனிமொழி (ETV Bharat TamilNadu)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 4:10 PM IST

தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற இளையோர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை மற்றும் இலச்சினை வெளியிட்டு விழாவில் தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கலந்து கொண்டு, அதனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் ஹாக்கி இந்தியா இணைந்து நடத்தும் 14 ஆவது ஆடவர் ஹாக்கி இளையோர் உலகக் கோப்பைப் போட்டி வரும் 28-ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 10-ம் தேதி வரை சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், தென் கொரியா, நெதர்லாந்து, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 24 நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் 6 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன.

அதே சமயம் இந்த தொடரில் பங்கேற்க இருந்த பாகிஸ்தான் அணி தொடரில் இருந்து விலகியதை அடுத்து, ஓமன் அணிக்கு விளையாடும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து நவம்பர் 5-ம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இத்தொடருக்கான கோப்பை மற்றும் இலச்சினையை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். இதனையடுத்து இத்தொடர் குறித்து பொது மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் கோப்பை மற்றும் இலச்சினையானது ரசிகர்களின் பார்வைக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு வருகிறது.

ஹாக்கி உலகக் கோப்பையை அறிமுகப்படுத்திய எம்.பி. கனிமொழி (ETV Bharat TamilNadu)

அந்த வகையில் "ஹாக்கிபட்டி" என்று அழைக்கப்படும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டிக்கு இன்று வந்த உலகக் கோப்பை மற்றும் இலச்சினைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கோவில்பட்டி தீயணைப்பு நிலையம் அருகில் இருந்து மேள தாளம் முழங்க உலக கோப்பையானது பள்ளி மாணவர்கள், ஹாக்கி வீரர்கள் புடை சூழ ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது. தீயணைப்பு நிலையம் தொடங்கி கிருஷ்ணா நகரில் உள்ள செயற்கை புல்வெளி ஹாக்கி மைதானத்தில் இந்த ஊர்வலம் நிறைவுபெற்றது.

அதன்பின், ஹாக்கி மைதானத்தில் உலகக் கோப்பை மற்றும் இலச்சினை அறிமுகம் மற்றும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கலந்து கொண்டு, அதனை அறிமுகம் செய்து வைத்தார். இதனை தொடர்ந்து கோப்பை மற்றும் இலச்சினையுடன் ஹாக்கி வீரர்கள், பள்ளி மாணவர்கள் மைதானத்தில் ஊர்வலமாக சென்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மார்க்கண்டேயன், ஊர்வசி அமிர்தராஜ், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி, கோவில்பட்டி சார் ஆட்சியர் ஹீமன்சூ மங்கள், கோவில்பட்டி நகர மன்ற தலைவர் கருணாநிதி, இந்திய ஹாக்கி அணி முன்னாள் வீரர்கள் ஜெகன் செந்தில், ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

அணிகள் மற்றும் இடம் பெற்றுள்ள குழுக்கள்

  • குரூப் ஏ - ஜெர்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா, கனடா மற்றும் அயர்லாந்து
  • குரூப் பி - இந்தியா, சிலி, ஸ்விட்சர்லாந்து மற்றும் ஓமன்
  • குரூப் சி - அர்ஜெண்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான் மற்றும் சீனா
  • குரூப் டி - ஸ்பெயின், பெல்ஜியம், எகிப்து மற்றும் நமீபியா
  • குரூப் இ - நெதர்லாந்து, மலேசியா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரியா
  • குரூப் எஃப் - ஃபிரான்ஸ், ஆஸ்திரேலியா, கொரியா மற்றும் வங்கதேசம்.

