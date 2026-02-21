ETV Bharat / sports

அபிஷேக் சர்மா உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர்: மோர்னே மோர்கல்

அபிஷேக் சர்மாவின் பேட்டிங் ஃபார்ம் மற்றும் அணியில் அவரது இடம் குறித்து எந்தவிதமான விவாதமும் இல்லை என்று பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

அபிஷேக் சர்மா
அபிஷேக் சர்மா (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

அஹமதாபாத்: சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி நாளை (பிப்ரவரி 22) அஹமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. லீக் சுற்றில் தோல்வியையே தழுவாத இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் இந்த போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்கள் தீவிர பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்திய ரசிகர்களுக்கு இப்போது இருக்கும் மிகப் பெரிய கேள்வி அபிஷேக் சர்மாவின் ஃபார்ம் தான். ஏனெனில் தனது அறிமுக ஐசிசி தொடரில் விளையாடி வரும் அபிஷேக் சர்மா, இதுவரை விளையாடிய 3 லீக் போட்டிகளிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.

இதனால் இந்த சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? அப்படியே வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அவர் மீண்டும் பழைய ஃபார்மை மீட்டெடுப்பாரா? என்ற கேள்விகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நிலவுகின்றன. இந்த நிலையில் தான், அபிஷேக் சர்மாவின் பேட்டிங் ஃபார்ம் மற்றும் அணியில் அவரது இடம் குறித்து எந்தவிதமான விவாதமும் இல்லை என்று பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய மோர்க்கல், "டி20 உலகக் கோப்பையில் அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகளில் டக் அவுட் ஆனாலும், அவரது இடம் குறித்து அணி நிர்வாகத்திற்குள் எந்த விவாதமும் நடைபெறவில்லை. அவர் ஒரு உலகத் தரம் வாய்ந்த வீரர். இதுவரை போட்டியில், நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், சில வீரர்கள் முன்னேறியுள்ளனர், அதே நேரத்தில் அபிஷேக் விரும்பிய அளவுக்கு அவரால் ரன்கள் எடுக்க முடியவில்லை" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இப்போது நாம் உலகக் கோப்பையின் மிக முக்கியமான கட்டத்திற்குள் இருக்கிறோம். அதனால் அபிஷேக் சர்மா அணிக்காக மட்டுமில்லாமல், அவரது ஆட்டத்தைப் பார்க்கும் ரசிகர்களுக்காகவும் சிறப்பாகச் செயல்படுவார் என்று நான் நம்புகிறேன். ஏனெனில் அவருடைய ஆட்டத்தை பார்க்க நாங்கள் ஆர்வமுடன் இருக்கிறோம். அதனால் அவருக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கம் கிடைத்தால் மட்டும் போதும். அவர் மீண்டும் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுப்பார்" என்று கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே அபிஷேக் சர்மா தனது பேட்டிங்கில் சரிவை சந்தித்துள்ளார். ஏனெனில் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணி நியூசிலாந்துடன் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. அதில் அவர் இரண்டு போட்டிகளில் அரை சதம் கடந்த நிலையில், மூன்று போட்டிகளில் டக் அவுட்டாகி இருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் தொடர்ச்சியாக மூன்று போட்டிகளிலும் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க

இதன் காரணமாக ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிக முறை டக் அவுட் ஆன தொடக்க வீரர்களின் பட்டியலில் அபிஷேக் சர்மா இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து மோசமான சாதனையையும் படைத்துள்ளார். இதனால் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் அபிஷேக் சர்மா மீண்டும் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவதுடன், ரன்களையும் குவிக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

MORNE MORKEL BACKS ABHISHEK SHARMA
INDIA VS SOUTH AFRICA T20 WORLD CUP
ABHISHEK SHARMA BATTING FORM
அபிஷேக் சர்மா டி20 உலகக் கோப்பை
ABHISHEK SHARMA BATTING FORM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.