மீண்டும் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் புறக்கணிப்பு; கேள்விக்குறியான ஷமியின் எதிர்காலம்!
தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் அடங்கிய இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கேப்டனாக ஷுப்மன் கிலும், துணைக்கேப்டனாக ரிஷப் பந்த்-ம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 6, 2025 at 1:14 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இருந்து நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம், சமூக வலைதளங்களில் விவாதமாக மாறியுள்ளது.
இந்திய அணி தற்போது ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இந்தத் தொடருக்குப் பிறகு, இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரானது, நவம்பர் 14 ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 26 ஆம் தேதி முடிவடைய உள்ளது. அதைத்தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெறும். அதன் பிறகு, ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரும் நடைபெறவுள்ளன.
இந்நிலையில் தென்னாப்பிரிக்க டெஸ்ட் தொடருக்கான 15 பேர் அடங்கிய இந்திய அணியை பிசிசிஐ நேற்று அறிவித்தது. ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்த அணியில், காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள ரிஷப் பந்த் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன், துணைக்கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேசமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் இடம் பிடித்திருந்த தமிழக வீரர் நாராயண் ஜெகதீசன் டெஸ்ட் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். மேற்கொண்டு கருண் நாயர், அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் உள்ளிட்டோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
அதேசமயம், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, இத்தொடருக்கான இந்திய அணியிலும் தேர்வு செய்யப்படாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்சமயம் 35வயதாகும் முகமது ஷமி, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்தார். அதற்காக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்த ஷமி, கிட்டத்திட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் எந்தவொரு கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் பங்கேற்காமல் ஓய்வில் இருந்தார்.
அதன்பின், அவர் இந்தாண்டு நடைபெற்ற சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய நிலையில், அவரது ஃபார்ம் காரணமாக அதன் பிறகு எந்த வடிவத்திலும் தேசிய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்படவில்லை. இருப்பினும் நடைபெற்று வரும் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பெங்கால் அணிக்காக விளையாடி வரும் முகமது ஷமி அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தியதுடன், இரண்டு போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியும் அசத்தினார். இதன் காராணமாக தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் ஷமி நிச்சயம் இந்திய அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது.
ஆனால் தற்சமயம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய டெஸ்ட் அணியின் முகமது ஷமி தேர்வு செய்யப்படவில்லை. ஷமி காயத்தில் இருந்து மீண்டு சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி வரும் நிலையிலும், அவர் தொடர்ந்து அணியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவது தேர்வாளர்கள் மீதான விமர்சனங்களுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. இதனால் இனிவரும் காலங்களில் முகமது ஷமிக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படுமா? அல்லது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஓய்வை அறிவிப்பாரா? என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.
Seems to be the end of Mohd Shami, one of the finest the Indian cricket has ever seen.— Rahul Rawat (@rawatrahul9) November 5, 2025
Only Bumrah (42.7) has a better strike rate than Shami (50.2) amongst the Indian bowlers, who have played more than 20 Test matches.
Remember, Shami also played a fair bit of his cricket at…
முகமது ஷமியின் கிரிக்கெட் கேரியர்
முகமது ஷமி கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய அணியின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளார். இதுவரை டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 என மூன்று வடிவங்களிலும் சேர்த்து 197 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஷமி மொத்தமாக 467 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் (டெஸ்டில் 229, ஒருநாள் போட்டிகளில் 206, டி20 போட்டிகளில் 27). மேலும் அவர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு விளையாடிய நிலையில், தற்போது வரையிலும் எந்தவொரு டெஸ்ட் போட்டியிலும் விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: சுபமன் கில் (கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கே.எல்.ராகுல், சாய் சுதர்ஷன், ரிஷப் பந்த், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரல், ரவீந்திர ஜடேஜா, வாஷிங்டன் சுந்தர், பிரகாஷ் பிரகாஷ், அரிக்ஷ்கர் பிரதீஷ் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, முகமது தே யாப் சிராஜ், குல்ஷ்தீப் சிராஜ்.
தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸோர்ஸி, ஜுபைர் ஹம்சா, சைமன் ஹார்மர், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ஐடன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரன் முத்துசாமி, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன்