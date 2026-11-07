முகமது ஷமி டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு: அறிமுகமான அதே நாளில் விடைபெறுவதாக அறிவிப்பு
'வெள்ளை ஜெர்சிக்கு நான் விடை கொடுக்கிறேன், ஆனால் அதனுடன் இணைந்த நினைவுகளுக்கு ஒருபோதும் விடை கொடுக்க மாட்டேன்' என்று அந்த வீடியோவில் முகமது ஷமி நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
By PTI
Published : November 7, 2026 at 11:26 AM IST
கொல்கத்தா: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தனது ஓய்வை அறிவித்துள்ளார்.
36 வயதான ஷமி, வெள்ளிக்கிழமை இரவு தனது இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் எக்ஸ் சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட உருக்கமான வீடியோ பதிவு மூலம் இந்த அதிரடி முடிவை அறிவித்துள்ளார்.
அறிமுகமான அதே நாளில் விடைபெற்ற அற்புதம்
முகமது ஷமி கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 6-ஆம் தேதி கொல்கத்தாவின் புகழ் பெற்ற ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடினார்.
சரியாக தனது 13 ஆண்டுகால டெஸ்ட் பயணம் நிறைவடைந்த அதே நாளில் (நவம்பர் 6) அவர் தனது ஓய்வு முடிவை அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
'வெள்ளை ஜெர்சிக்கு நான் விடை கொடுக்கிறேன், ஆனால் அதனுடன் இணைந்த நினைவுகளுக்கு ஒருபோதும் விடை கொடுக்க மாட்டேன்' என்று அந்த வீடியோவில் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஷமியின் அசாத்திய டெஸ்ட் சாதனைகள்
இந்திய அணியின் வெற்றிகரமான வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராக வலம் வந்த ஷமி 64 சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 229 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார். 27.71 பந்துவீச்சு சராசரியையும், 50.28 என்ற அசாத்திய ஸ்ட்ரைக் ரேட்டையும் கொண்டுள்ளார்.
ஒரே இன்னிங்ஸில் 56 ரன்கள் கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது (6/56) இவரது சிறந்த டெஸ்ட் பந்துவீச்சாகும். டெஸ்ட் அரங்கில் 6 முறை 5 விக்கெட்டுகளையும், 12 முறை 4 விக்கெட்டுகளையும் அள்ளியுள்ளார்.
டெஸ்ட் வரலாற்றில் கபில்தேவ் (434), ஜாகீர் கான் (311), இஷாந்த் சர்மா (311), ஜவகல் ஸ்ரீநாத் (236) மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியாவின் 6-வது மிக வெற்றிகரமான வேகப்பந்து வீச்சாளராக ஷமி திகழ்கிறார்.
வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் தொடர்வார்
டெஸ்ட் போட்டிகளில் (சிவப்பு பந்து) இருந்து முழுமையாக விடைபெற்றாலும், ஒருநாள் போட்டிகள் (ODI), டி20 (T20) மற்றும் ஐபிஎல் (IPL) போன்ற வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட் வடிவங்களில் தான் தொடர்ந்து விளையாடப்போவதாக அந்த வீடியோவில் ஷமி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மேலும், உடற்தகுதியைப் பேண உள்நாட்டு ரஞ்சி கோப்பை போட்டிகளில் விளையாட இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
தனது கடினமான பயணத்தில் உறுதுணையாக இருந்த சக வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள், பிசிசிஐ (BCCI), பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் (CAB) மற்றும் இறுதி வரை தமக்கு ஆதரவளித்த கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு ஷமி தனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை அந்த வீடியோ மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.