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துருவ் ஜூரல் VS சர்ஃப்ராஸ் கான்: முகமது கைஃப் தேர்வு செய்துள்ள இந்தியாவின் பிளேயிங் லெவன்!

இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய கிரிக்கெட் அணியில், காயம் அடைந்த இளம் வீரர் சாய் சுதர்சனுக்குப் பதிலாக மும்பையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் சர்ஃப்ராஸ் கான் மாற்று வீரராகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

சர்ஃபராஸ் கான்
சர்ஃபராஸ் கான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2026 at 1:36 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய பிளேயிங் லெவனைத் தேர்வு செய்துள்ள முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப், தனது அணியில் சர்ஃப்ராஸ் கானுக்கு இடம் அளித்துள்ளார்.

இந்தியக் கிரிக்கெட் அணி இந்த மாதம் இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி, வரும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி கலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23 ஆம் தேதி கொழும்புவில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தொடரில் பங்கேற்பதற்காக ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே இலங்கை சென்றடைந்து, பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியில் இடம்பிடித்திருந்த சாய் சுதர்சன் காயம் காரணமாகத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக, மும்பையைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரர் சர்ஃப்ராஸ் கான் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காமல் தவித்து வந்த சர்ஃப்ராஸ் கான், ஒருவழியாக மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான பிளேயிங் லெவனில் சர்ஃப்ராஸ் கானுக்கு இடம் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகம் அதிகரித்து வருகிறது. ஏனெனில், சாய் சுதர்சன் இருந்த இடத்தில் தேவ்தத் படிக்கல் விளையாடுவார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

இதனால் சர்ஃப்ராஸ் கான் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டாலும், அவர் யாருடைய இடத்தில் விளையாடுவார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், சர்ஃப்ராஸ் கானை கண்டிப்பாக பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்க வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய வீரர் முகமது கைஃப் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர் இலங்கை டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணியின் சிறந்த பிளேயிங் லெவனையும் தேர்வு செய்துள்ளார்.

இதுகுறித்து தனது யூடியூப் பக்கத்தில் பேசிய முகமது கைஃப், "அணியில் ஏற்கனவே இருக்கும் வீரர்களுக்கே முன்னுரிமை என்ற வழக்கமான அணுகுமுறையை நிர்வாகம் எடுத்தால், துருவ் ஜூரல் தொடர்ந்து ரன்கள் அடிக்காவிட்டாலும், அவர் ஏற்கனவே அணியில் உள்ளவர் என்பதால் அவருக்கே வாய்ப்பு தருவோம் என முடிவெடுக்கலாம். அப்படி நடந்தால் சர்ஃப்ராஸ் கான் இன்னும் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பது கடினம்.

ஆனால், என்னைப் பொறுத்தவரை சிறந்த பிளேயிங் லெவனைத் தேர்வு செய்யச் சொன்னால், சர்ஃப்ராஸ் கானின் பெயரை நான் 5 அல்லது 6ஆவது இடத்திற்கு நிச்சயம் பரிந்துரைப்பேன். கலே மைதானத்தில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள் என்பதால், அவர்களைச் எதிர்கொள்ளும் திறன் கொண்ட சர்ஃபராஸ் கான் தான் சரியான தேர்வு. ஸ்பின்னிற்கு எதிரான அவரது சாதனை அபாரமானது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

சர்ஃப்ராஸ் கான் இதுவரை 6 சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, ஒரு சதம் உள்பட 37.10 என்ற சராசரியுடன் 371 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதேசமயம், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 62 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சர்ஃப்ராஸ் கான் 17 சதங்கள், 16 அரைசதங்கள் என 64.73 என்ற அபார சராசரியுடன் 5,114 ரன்களைக் குவித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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முகமது கைஃப் தேர்ந்தெடுத்த இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன்: கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல், சுப்மன் கில், ரிஷப் பந்த், சர்ஃப்ராஸ் கான், ரவீந்திர ஜடேஜா, மானவ் சுதர் / சரண்ஷ் ஜெயின், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா.

TAGGED:

MOHAMMAD KAIF
INDIA VS SRI LANKA TEST
SARFARAZ KHAN
சர்ஃப்ராஸ் கான்
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