எம்எல்சி 2026: கடைசி பந்து வரை பரபரப்பு; வாஷிங்டன் ஃப்ரீடமை வீழ்த்தி முதன்முறையாக பட்டத்தை வென்றது நைட் ரைடர்ஸ்!
இந்த வெற்றியின் மூலம் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதன்முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது
Published : July 19, 2026 at 2:48 PM IST
ஹைதராபாத்: எம்.எல்.சி இறுதிப் போட்டியில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியை ஒரு ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் அணி, த்ரில் வெற்றியோடு சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் உள்ளூர் ஃபிரான்சைஸ் டி20 தொடரான மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் (எம்.எல்.சி) 2026 ஆம் ஆண்டு சீசன் நிறைவடைந்துள்ளது. இதன் இறுதிப் போட்டியில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணிகள் மோதின. கலிபோர்னியாவின் ஓக்லாண்ட் கொலிசியம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களம் இறங்கிய லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு காலின் முன்ரோ மற்றும் ஆண்ட்ரே ஃபிளட்சர் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்து, வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர். அதன்பின் 40 ரன்களில் காலின் முன்ரோவும், 47 ரன்களில் ஆண்ட்ரே ஃபிளெட்சரும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஆண்ட்ரே ரஸல், சுனில் நரைன், ரோவ்மன் பாவல் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக நைட் ரைடர்ஸ் அணி 19.4 ஓவர்களிலேயே அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 164 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணி தரப்பில் பென் துவார்ஷுயிஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஓவன், நிகில் சௌத்ரி மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Celebration city 👑 pic.twitter.com/Dz14kSgShG— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 19, 2026
இதையடுத்து 165 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணிக்கு ஆரம்பத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான மிட்செல் ஓவன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், ரச்சின் ரவீந்திரா ஆகியோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸ் மற்றும் நிகில் சௌத்ரி ஆகியோர் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் 25 ரன்களில் நிகில் சௌத்ரியும், 40 ரன்களில் ஆண்ட்ரிஸ் கவுஸும் ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை கடுமையாகப் போராடிய ஓபஸ் பியனார் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்கள் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். குறிப்பாக, வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியின் வெற்றிக்குக் கடைசி ஓவரில் 14 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், அந்த அணியால் 12 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
ஆட்டத்தின் கடைசி பந்து வரை போராடிய வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியால் 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 163 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் அணி 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வாஷிங்டன் ஃப்ரீடம் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் எம்.எல்.சி தொடரில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதன்முறையாகச் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று வரலாறு படைத்துள்ளது.
𝐔𝐧𝐬𝐭𝐨𝐩𝐩𝐚𝐛𝐥𝐞 👑 pic.twitter.com/kGyTcWfO1E— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 19, 2026
இதையும் படிங்க:
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அணியின் இந்த த்ரில் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைனின் பந்துவீச்சு தான். அவர் தனது 4 ஓவர்களில் வெறும் 13 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். மேலும் இத்தொடர் முழுவதும் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் அசத்திய சுனில் நரைன், இறுதிப்போட்டியின் ஆட்டநாயகன் மற்றும் தொடர்நாயகன் என இரு விருதுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.