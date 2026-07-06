எம்எல்சி 2026: தசுன் ஷனகா டபுள் ஹாட்ரிக்; சியாட்டில் ஓர்காஸ் த்ரில் வெற்றி
டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான எம்.எல்.சி லீக் போட்டியில் சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணி 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
Published : July 6, 2026 at 1:09 PM IST
ஹைதராபாத்: எம்.எல்.சி. தொடரில் சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணியின் ஆல்-ரவுண்டர் தசுன் ஷனகா, டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 4 பந்துகளில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ளார்.
எம்.எல்.சி. என்றழைக்கப்படும் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 21ஆவது லீக் போட்டியில் சியாட்டில் ஓர்காஸ் மற்றும் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நததின. போமோனாவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 121 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 112 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணி 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் தசுன் ஷனகா தொடர்ச்சியாக 4 பந்துகளில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். அதன்படி, போட்டியின் கடைசி ஓவரில் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற 15 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அச்சமயத்தில் சியாட்டில் அணி தரப்பில் தசுன் ஷனகா அந்த ஓவரை வீசினார். இதில் ஓவரின் முதல் பந்தில் பவுண்டரி செல்ல, டெக்சாஸ் அணி வெற்றி பெறும் என அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர்.
DASUN SHANAKA BRINGS THIS ONE HOME FOR THE ORCAS 🐋— Cognizant Major League Cricket (@MLCricket) July 6, 2026
The Texas Super Kings went into the last over needing just 15 runs, but Shanaka held them off and got the first double hat-trick in Cognizant Major League Cricket history 🎩 pic.twitter.com/vN3mkIAmwJ
ஆனால் தசுன் ஷனகா வீசிய கடைசி நான்கு பந்துகளில், டோனவன் ஃபெரீரா, கால்வின் சாவெஜ், ஆடம் மில்னே, அம்ஷி டி சில்வா என தொடர்ந்து நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் 4 பந்துகளில் தொடர்ந்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் ஷனகா படைத்துள்ளார். இதன் காரணமாக டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 112 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து தோல்வியைத் தழுவியது.
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இந்த வெற்றியின் மூலம் சியாட்டில் ஓர்காஸ் அணி நடப்பு மேஜர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரில் தங்களின் 4ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 8 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் இரண்டாம் இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளது. மறுபக்கம் டெக்சாஸ் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய 5ஆவது தோல்வியைத் தழுவி 6 புள்ளிகளுடன் பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.