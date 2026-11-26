ஆண்கள், பெண்கள் இணைந்து விளையாடும் ’கலப்பு பாலின டி20 லீக்’ - அடுத்த ஆண்டு தொடக்கம்
'Equal' என அழைக்கப்படும் இந்த தொடரில் 5 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், ஒவ்வொரு அணியின் பிளேயிங் லெவனிலும், 6 வீராங்கனைகளும், 5 வீரர்களும் இடம்பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது
Published : November 26, 2026 at 11:31 AM IST
ஹைதராபாத்: 5 அணிகள் பங்கேற்கும் கலப்பு பாலின டி20 கிரிக்கெட் தொடர் (Mixed Gender League) இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறுகிறது.
உலகளவில் கிரிக்கெட் விளையாட்டு பல்வேறு பரிணாமம் அடைந்து வருகிறது. டெஸ்ட் போட்டிகள் தொடங்கி பின்னர் 60 ஓவர்கள் கொண்ட ஒருநாள் போட்டிகள் முதலில் நடத்தப்பட்டது. பின்னர் 50 ஓவர்கள் ஒருநாள் போட்டிகள் 'Pro 40' கிரிக்கெட் தொடர்கள் நடத்தப்பட்டன. அதன் பின்னர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் உலகம் முழுவதும் பிரபலம் அடைந்தது.
ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கிரிக்கெட்டில் டி20 லீக் தொடர்கள் நடத்தப்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இணைந்து ஒரே அணியில் பங்கேற்கும் கலப்பு பாலின கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது. உலகளவில் முதன்முதலாக இலங்கை கலப்பு பாலின கிரிக்கெட் போட்டிகள் இந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெறுகிறது.
🔴MEN & WOMEN WILL PLAY TOGETHER IN THE SAME T20 TEAM 🤯 - Former India cricketer Zaheer Khan is backing a new mixed-gender T20 league called EQUAL in Germany. Here are the details: - The inaugural edition will feature 5 teams. - A total of 12 T20 matches will be played. - Each squad will have 18 players. - Every Playing XI will consist of 6 women and 5 men. - The tournament is scheduled for August 2027. The league is being developed by Zaheer Khan's Anchor Sports AB in partnership with the German Cricket Federation. Men and women will compete in the same match, under one scoreboard, for one championship title.— Sam (@cricsam02) November 25, 2026
'Equal' என அழைக்கப்படும் கலப்பு பாலின கிரிக்கெட் லீக் தொடரில் 5 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதில் ஒரு அணியில் 18 வீரர்கள் இடம்பெறும் நிலையில், பிளேயிங் லெவனில் 6 வீராங்கனைகளும், 5 வீரர்களும் இடம் பெற அனுமதிக்கப்படுகிறது. மொத்தம் இந்த லீக் தொடரில் 12 டி20 போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது.
முன்னாள் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளரும், சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பயிற்சியாளருமான ஜாகீர் கான் இணை உரிமையாளராக உள்ள ஆங்கர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஏபி நிறுவனமும், ஜெர்மன் கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பும் (டாய்ட்சர் கிரிக்கெட் பண்ட்) இணைந்து இந்த கலப்பு பாலின கிரிக்கெட் லீக்கை நடத்துகின்றனர்.
இந்த தொடர் குறித்து பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய ஜாகீர் கான், “கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கு மக்களை ஒன்றிணைக்கும் சக்தி உள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகளில் வளர்ந்து வரும் சந்தைகளில், பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு அணுகுமுறை மூலம் கிரிக்கெட் விளையாட்டின் வளர்ச்சி அமையும். அதில் முக்கியமானது பாலின பாகுபாடின்றி, அனைவரும் விளையாட்டில் பங்கேற்கவும், பங்களிக்கவும் வாய்ப்பளிப்பது ஆகும்” என தெரிவித்தார்.
ஜெர்மனியில் கிரிக்கெட் விளையாடும் ஆண்களும், பெண்களும் அடங்கிய கணிசமான சமூகம் உள்ளது எனவும், இந்த சமூகத்தை இதுபோன்ற லீக் தொடர்கள் ஒன்றிணைக்க உதவும் எனவும் டிசிபி தலைவர் செவெரின் வைஸ் தெரிவித்துள்ளார்.