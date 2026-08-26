15 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு கிடைத்த பலன்; பும்ராவை பின்னுக்குத்தள்ளி முதல் முறையாக 'நம்பர்-1' இடத்தைப் பிடித்த மிட்செல் ஸ்டார்க்!
கடந்த 2024 முதல் ஐசிசி டெஸ்ட் பௌலிங் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் நீடித்து வந்த இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பின்னுக்குத்தள்ளி, மிட்செல் ஸ்டார்க் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
Published : August 26, 2026 at 3:29 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள புதிய ஆடவர் டெஸ்ட் பௌலர்கள் தரவரிசையில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் முதல் முறையாக முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா-வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. இதில் முதல் போட்டியில் வங்கதேச அணியும், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும் வெற்றி பெற்று 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்தது. இந்நிலையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் டெஸ்ட் வீரர்களுக்கான புதிய தரவரிசைப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் டெஸ்ட் பவுலர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில், ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். முன்னதாக, டெஸ்ட் பௌலிங் தரவரிசையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை பின்னுக்கு தள்ளியதன் மூலம், மிட்செல் ஸ்டார்க் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதலிடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
Middle stump smashed, 10 wickets for the match for Mitchell Starc ⭐️#MilestoneMoment | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/eBQ1ku0Tp8— cricket.com.au (@cricketcomau) August 23, 2026
மேலும் சர்வதேச டெஸ்ட் தரவரிசையில் மிட்செல் ஸ்டார்க் முதலிடத்தைப் பிடிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். சமீபத்தில் நடைபெற்ற வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகளையும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 4 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி மிட்செல் ஸ்டார்க் அசத்தினார். இந்த அபாரமான பந்துவீச்சின் காரணமாகவே அவர் தற்சமயம் ஐசிசி தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
முன்னதாக, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வரலாற்றில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை மிட்செல் ஸ்டார்க் படைத்தார். அதுதவிர, சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியின் முதல் பந்திலேயே அதிக முறை விக்கெட் எடுத்த பந்துவீச்சாளர் என்ற உலக சாதனையையும் மிட்செல் ஸ்டார்க் படைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணியின் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இரண்டாம் இடத்திலும், நியூசிலாந்தின் மேட் ஹென்றி மூன்றாம் இடத்திலும், ஆஸ்திரேலிய அணியின் பாட் கம்மின்ஸ் நான்காம் இடத்திலும், தென்னாப்பிரிக்காவின் மார்கோ ஜான்சன் 5ஆம் இடத்திலும் நீடிக்கின்றனர். இதுதவிர இங்கிலாந்தின் ஒலி ராபின்சன், ஜோஷ் டங்க் ஆகியோரும் பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் தங்களது குறிப்பிடத்தக்க இடத்தை தக்கவைத்துள்ளனர்.
Breathing fire every time he takes the ball 🔥— ICC (@ICC) August 26, 2026
Mitchell Starc ascends to No.1 in the ICC Men's Test Bowling Rankings 🔝
More ➡️ https://t.co/fvecGLHkbT pic.twitter.com/SvjlhKaFEk
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மறுபக்கம் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் இங்கிலாந்தின் ஹாரி புரூக் முதலிடத்திலும், ஜோ ரூட் இரண்டாம் இடத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றனர். அதேசமயம் இலங்கை தொடரில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் ரிஷப் பந்த், ஆறு இடங்கள் அதிரடியாக முன்னேறி 7ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இதனால் இந்திய வீரர்களான ஷுப்மன் கில் 8ஆம் இடத்திற்கும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 11ஆம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.