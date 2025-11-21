ETV Bharat / sports

ஆஷஸ் தொடரில் 100 விக்கெட்டுகள் - ஜாம்பவான்கள் வரிசையில் மிட்செல் ஸ்டார்க்!

ஆஷஸ் தொடரில் 100 விக்கெட்டுகளுக்கு மேல் எடுத்த 21வது பந்துவீச்சாளர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் 11ஆவது பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமைகளை மிட்செல் ஸ்டார்க் பெற்றுள்ளார்.

மிட்செல் ஸ்டார்க்
மிட்செல் ஸ்டார்க் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் வரலாற்றில் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இடது கை பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க் படைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரானது இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜாக் கிரௌலி மற்றும் பென் டக்கெட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரை வீசினார். முதல் பந்திலிருந்தே தடுமாறிய ஜாக் கிரௌலின் முதல் ஓவரின் கடைசி பந்தில் உஸ்மான் கவாஜாவிடம் கேட்ச் கொடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து அணியின் மற்றொரு தொடக்க வீரரான பென் டக்கெட் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க் பந்துவீச்சில் 21 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட்டும் ஸ்டார்க்கின் பந்துவீச்சில் ரன்கள் ஏதுமின்றி நடையைக் கட்டினார்.

இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து அணி 39 ரன்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் இணைந்த ஆலி போப் - ஹாரி ப்ரூக் இணை நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஆலி போப் 46 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, இங்கிலாந்து அணி முதல் நாள் உணவு இடைவேளையின் போது 105 ரன்களை எடுத்தது.

இந்த போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் தனது 100 விக்கெட்டுகள் என்ற மைல் கல்லை எட்டினார். மேலும், ஆஷஸ் வரலாற்றில் 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

இதுதவிர, ஆஷஸ் தொடரில் 100 விக்கெட்டுகளுக்கு மேல் எடுத்த 21வது பந்துவீச்சாளர் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் 11ஆவது பந்துவீச்சாளர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். ஆஷஸ் தொடரில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி பவுலர்கள் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னே 195 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி முதலிடத்தில் உள்ளார்.

இதையும் படிங்க:

  1. 100-வது டெஸ்டில் சதம் விளாசிய முஷ்ஃபிக்கூர்; ஜாம்பவான்கள் பட்டியலில் இடம்!
  2. முத்தரப்பு டி20 தொடர்: இலங்கையை பந்தாடி ஜிம்பாப்வே அபார வெற்றி!

பிளேயிங் லெவன்

ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்.

TAGGED:

STARC TAKES 100TH ASHES WICKET
MITCHELL STARC 100 WICKETS
WHO TOOK 100 ASHES WICKETS
மிட்செல் ஸ்டார்க்
STARC TAKES 100TH ASHES WICKET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.