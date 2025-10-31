ETV Bharat / sports

விட்டுக்கொடுக்காமல் போராடிய இந்திய அணி; பரபரப்பான ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா த்ரில் வெற்றி!

இந்திய அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி
ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதுடன், டி20 தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று மொல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தார்.

இந்திய டாப் ஆர்டர் சொதப்பல்

அதனைத்தொடர்ந்து இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இந்திய அணிக்கு ஷுப்மன் கில் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அபிஷேக் சர்மா வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய நிலையில், மறுமுனையில் ஷுப்மன் கில் 5 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினார். மேற்கொண்டு சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, அக்ஸர் படேல் ஆகியோரும் அடுத்தடுத்து ஒற்றை இலக்க ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

அபிஷேக் சர்மா - ஹர்ஷித் ரானா அசத்தல்

இதன் காரணமாக இந்திய அணி 49 ரன்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் களமிறங்கிய ஹர்ஷித் ரானா ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மா தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், ஹர்ஷித் ரானா 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 35 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய ஷிவம் தூபே 4 ரன்களிலும், குல்தீப் யாதவ் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழக்க, 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 68 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த அபிஷேக் சர்மாவும் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 18.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 125 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.

ஆஸ்திரேலியா வெற்றி

அதன்பின் எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் - கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இருவரும் ஆரம்பம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் முதல் விக்கெட்டிற்கு 51 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். பின் 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் உள்பட 28 ரன்களை எடுத்திருந்த டிராவிஸ் ஹெட் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட மிட்செல் மார்ஷும் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 46 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அரைசதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட, அடுத்து களமிறங்கிய டிம் டேவிட்டும் இரண்டாவது பந்திலேயே நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 20 ரன்னிலும், மிட்செல் ஓவன் 14 ரன்னிலும், மேத்யூ ஷார்ட் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் நடையைக் கட்டினர்.

இருப்பினும் ஆஸ்திரேலிய அணி 13.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியது. இந்திய அணி தரப்பில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி மற்றும் குல்தீப் யாதவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்தியாவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

