48 மணி நேரத் தேடலுக்குப் பின் துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனை தமயந்தி சென் பத்திரமாக மீட்பு
கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவர் எங்குச் சென்றார், ஏன் சென்றார் என்பது குறித்த விவரங்களை அவரது குடும்பத்தினரும், காவல்துறையினரும் இதுவரை தெரியபடுத்தவில்லை.
Published : July 18, 2026 at 1:48 PM IST
கொல்கத்தா: கடந்த 48 மணி நேரமாகத் தேடப்பட்டு வந்த தேசிய அளவிலான இளம் துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனை தமயந்தி சென் (15), இன்று சனிக்கிழமை காலை ஹவுராவில் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார்.
கொல்கத்தாவின் மத்திய ஹவுரா பகுதியிலுள்ள உமாசரண் பட்டாச்சார்யா லேனைச் சேர்ந்தவர் 15 வயதான தமயந்தி சென். துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனையான இவர், சமீபத்தில் தேசிய துப்பாக்கிச் சுடுதல் அணித் தேர்வுப் போட்டிகளுக்கும் தேர்வாகியுள்ளார். இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 16ஆம் தேதி வீட்டுப் பொருட்களை வாங்குவதற்காகக் கடைக்குச் சென்ற தமயந்தி, அதன் பிறகு வீடு திரும்பவில்லை. நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வராததால் அதிர்ச்சியடைந்த குடும்பத்தினர், இது குறித்துக் காவல்துறையினரிடம் புகாரளித்தனர்.
தமயந்தி காணாமல் போவதற்கு முன்பு, அவரிடம் குடும்பத்தில் எந்தவிதமான மனக்கசப்போ அல்லது மன அழுத்தமோ இருந்ததற்கான அறிகுறிகள் தென்படவில்லை என்று அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அவரது மொபைல் வீட்டில்தான் இருந்தது என்றும், அவருடைய நாட்குறிப்பில் சந்தேகப்படக்கூடிய வகையில் எவ்விதத் தகவல்களும் இல்லை என்றும் காவல்துறையினரிடம் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனை காணாமல் போன தகவல் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானதை அடுத்து, அவரைக் கண்டுபிடிக்க நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையின் போது, அவர் இரண்டு இடங்களில் நடமாடியது உறுதி செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, ஹவுரா ரயில் நிலையத்தின் 4 மற்றும் 5 ஆவது நடைமேடைகளுக்கு இடையே அவர் நடந்து செல்வது அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது
மேலும், ஹூக்ளி மாவட்டம் ஸ்ரீராம்பூரில் நடைபெற்ற புகழ்பெற்ற மகேஷ் ரத யாத்திரை நிகழ்வில் அவர் நடமாடியதை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் கவனித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று அதிகாலை ஹவுராவின் ராமகிருஷ்ணாபூர் படகுத்துறை அருகே தமயந்தி தென்பட்டுள்ளார். அப்போது அங்கு நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட சிலர் அவரை அடையாளம் கண்டு, உடனடியாகக் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் கொடுத்தனர்.
தகவலறிந்த அவரது தந்தை துருவஜோதி சென், உடனடியாகச் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தனது மகளை வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார். வீராங்கனை பத்திரமாக வீடு திரும்பியதால் அவரது குடும்பத்தினரும், சக விளையாட்டு வீரர்களும் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டுள்ளனர். இருப்பினும், கடந்த இரண்டு நாட்களாக அவர் எங்குச் சென்றார், ஏன் சென்றார் என்பது குறித்த விவரங்களை அவரது குடும்பத்தினர் இதுவரை வெளிப்படுத்தவில்லை.
இது குறித்து விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட நான்கு பேர் கொண்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவும் (SIT) தற்சமயம் வரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தையும் அளிக்கவில்லை. தேசிய அளவிலான இளம் துப்பாக்கிச் சுடுதல் வீராங்கனை தமயந்தி சென், 48 மணி நேரத் தேடுதலுக்குப் பிறகு பத்திரமாக வீடு திரும்பியிருப்பது அவரது குடும்பத்தினருக்கும் விளையாட்டு உலகிற்கும் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
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இருப்பினும், அவர் எங்குச் சென்றார் மற்றும் ஏன் சென்றார் என்ற கேள்விகளுக்கான விடைகள் இன்னும் கிடைக்காததால், இச்சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள மர்மம் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. விளையாட்டுத்துறையில் அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகளைச் சந்தித்து வரும் மேற்கு வங்காளத்தில், இந்த இளம் வீராங்கனை காணாமல் போன சம்பவம், விளையாட்டு வீரர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த பல்வேறு கேள்விகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.