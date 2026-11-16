WTA பைனல்ஸ் 2026 | முதல் தொடரிலேயே மகுடம் சூடினார் 19 வயது மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா!
முதல் முறையாக WTA பைனல்ஸ் தொடரில் பங்கேற்ற மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா இறுதிப் போட்டியில் 7-5, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்திப் பட்டத்தை வென்றார்.
Published : November 16, 2026 at 1:49 PM IST
ஹைதராபாத்: WTA பைனல்ஸ் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினாவை நேர் செட்களில் வீழ்த்தி ரஷ்யாவின் 19 வயது இளம் புயல் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்.
மகளிர் டென்னிஸ் சங்கத்தால் (WTA) நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற ஆண்டு இறுதி சாம்பியன்ஷிப் தொடரான WTA பைனல்ஸ் (WTA Finals 2026) கலிபோர்னியாவின் இந்தியன் வெல்ஸ் நகரில் கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்தத் தொடரில், 2026-ஆம் ஆண்டின் டென்னிஸ் சீசனில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தரவரிசையில் முதல் 8 இடங்களைப் பிடித்த தலைசிறந்த ஒற்றையர் வீராங்கனைகள் மற்றும் இரட்டையர் அணிகள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.
லீக் மற்றும் நாக்-அவுட் சுற்றுகளாக நடைபெற்ற இந்தத் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த 19 வயதேயான இளம் வீராங்கனை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவும் உக்ரைன் வீராங்கனை எலினா ஸ்விடோலினாவும் சாம்பியன் பட்டத்திற்காகப் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆண்ட்ரீவா அடுத்தடுத்துப் புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினார்.
Elation for Mirra Andreeva 👏 She defeats Svitolina 7-5, 6-3 in the desert to become FAGE WTA Finals CHAMPION! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/ikjH2THkWP— wta (@WTA) November 15, 2026
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா சாம்பியன்
மறுமுனையில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்விடோலினாவும் சிறப்பாகச் செயல்பட, யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்தன. இறுதிக்கட்டம் வரை சென்ற முதல் செட் ஆட்டத்தில் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 7-5 என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த ஆண்ட்ரீவா 6-3 என்ற கணக்கில் அந்தச் செட்டையும் கைப்பற்றினார்.
சுமார் 1 மணி நேரம் 48 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்தப் போட்டியில் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 7-5, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எலினா ஸ்விடோலினாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். இந்த வெற்றியின் மூலம் WTA பைனல்ஸ் தொடரில் தான் பங்கேற்ற முதல் சீசனிலேயே சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா பெற்றுள்ளதுடன், பல சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
Your 2026 FAGE WTA Finals Indian Wells Champion 👏 #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/0Go96jtKVQ— wta (@WTA) November 15, 2026
மிர்ரா ஆண்ட்ரீவாவின் சாதனைகள்
அந்த வகையில், தனது 19-ஆவது வயதில் WTA பைனல்ஸ் கோப்பையைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், 2004-ஆம் ஆண்டு ரஷ்ய ஜாம்பவான் மரியா ஷரபோவாவிற்குப் பிறகு இப்பட்டத்தை வென்ற மிக இளம் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா படைத்துள்ளார்.
இதுதவிர, அறிமுகத் தொடரிலேயே ஒரு செட்டைக் கூட இழக்காமல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம், டென்னிஸ் ஜாம்பவான்களான கிறிஸ் எவர்ட் (1972) மற்றும் செரீனா வில்லியம்ஸ் (2001) ஆகியோரின் சாதனைகளையும் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா சமன்செய்துள்ளார்.
மேற்கொண்டு 2026ஆம் ஆண்டு டென்னிஸ் சீசனில் அபாரமாக செயல்பட்டுள்ள ஆண்ட்ரீவா, இந்த ஆண்டில் மட்டும் 55 சுற்று வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளார். மேலும், அடிலெய்டு, லின்ஸ் மற்றும் பிரெஞ்சு ஓபன் ஆகிய தொடர்களைத் தொடர்ந்து, தற்போது WTA பைனல்ஸ் பட்டத்தையும் வென்று இந்த ஆண்டின் தனது 4ஆவது சாம்பியன் பட்டத்தைத் தட்டிச் சென்றுள்ளார்.
Mirra's in the driving seat 😎 The ultimate stage. The ultimate prize 👏 @MercedesBenz | #FAGEWTAFinals https://t.co/8lXHtjZwG7— wta (@WTA) November 16, 2026
|இதையும் படிங்க
இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், மகளிர் டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசையில் தனது வாழ்நாளின் அதிகபட்ச இடமான 2ஆவது இடத்திற்கு மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா முன்னேறியுள்ளார். இதன் மூலம் 2027ஆம் ஆண்டு சீசனின் தொடக்கத்திலேயே உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையாக மகுடம் சூடும் வாய்ப்பையும் அவர் பிரகாசப்படுத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.