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’பல தியாகங்களை கடந்து சாதித்துள்ளேன்’ - ஹாட்ரிக் தங்கம் வென்ற மீராபாய் சானு பெருமிதம்

மீராபாய் சானு இந்த முறை தங்கப் பதக்கம் வென்றதன் மூலம், காமன்வெல்த் தொடர்களில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறை தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

மீராபாய் சானு
மீராபாய் சானு (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 1:27 PM IST

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ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் தொடரில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானு, தான் பல தியாகங்களை செய்து சாதித்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.

23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் கடந்த 23ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற பெண்களுக்கான பளுதூக்குதல் போட்டியில் 48 கிலோ பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு வரலாறு படைத்தார். மீராபாய் சானு, ஸ்னாட்ச் பிரிவில் 85 கிலோ, க்ளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில் 105 கிலோ என மொத்தமாக 190 கிலோ எடை தூக்கி தங்கப் பதக்கம் வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கத்தை அவர் பெற்றுத் தந்தார்.

மணிப்பூர் மாநிலத்தை சேர்ந்த மீராபாய் சானு, கடந்த 2018 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் தொடர்களில் தங்கம் வென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து இம்முறையும் தங்கம் வென்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்துள்ளார். அதற்கு முன்னதாக 2014 ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் தொடர் மற்றும் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ஆகிய தொடர்களில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார்.

இவரது வெற்றியை பாராட்டி பிரதமர் மோடி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”இந்திய பளுதூக்குதல் வரலாற்றில் மற்றொரு அத்தியாயம். திறமை மிகுந்த மீராபாய் சானு, காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 48 கிலோ எடைப் பிரிவில், அபாரமான திறமையை வெளிப்படுத்தி, மீண்டும் ஒரு தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தொடர்ந்து தங்கப் பதக்கங்களை வென்றதுடன், மொத்தமாக இந்த தொடர்களில் தனது 4-வது பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். மீராபாய் சானு, ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் உத்வேகமாக திகழ்கிறார். அவரது எதிர்கால முயற்சி சிறக்க நல்வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார்.

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இந்நிலையில், தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறித்து மீராபாய் சானு பேசுகையில், “நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியிலும், உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிலையிலும் உள்ளேன். இந்த போட்டியில் பங்கேற்று பதக்கம் வெல்வதற்கு நான் பல தியாகங்களை செய்துள்ளேன்.

மேலும் கடுமையான மன அழுத்தம் மற்றும் பல்வேறு மனக்காயங்களை கடந்து வந்துள்ளேன். இந்த தொடரில் நான் சாதனை படைப்பேன் என எதிர்பார்க்கவில்லை. எனது பயிற்சியாளர் குறிப்பிட்ட எடையை வெற்றிகரமாக தூக்குவதில் மட்டுமே நான் கவனம் செலுத்தினேன்” என கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

2026 COMMONWEALTH GAMES
மீராபாய் சானு
காமன்வெல்த் போட்டி 2026
MIRABAI CHANU

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