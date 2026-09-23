ஆசிய விளையாட்டு 2026 | பளுதூக்குதலில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்தார் மீராபாய் சானு!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியாவிற்கு நிலவி வந்த 28 ஆண்டுகால பதக்க வறட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ள மீராபாய் சானு, சர்வதேச விளையாட்டு அரங்கில் தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார்.
Published : September 23, 2026 at 12:38 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர பளுதூக்குதல் வீராங்கனை மீராபாய் சானு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டு வரலாற்றில் அவர் தனது முதல் பதக்கத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் நகோயா நகரில் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான 49 கிலோ எடைப் பிரிவு பளுதூக்குதல் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை மீராபாய் சானு பங்கேற்றார். இதில் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவர், ஸ்நாட்ச் (Snatch) மற்றும் க்ளீன் அண்ட் ஜெர்க் (Clean and Jerk) ஆகிய இரு பிரிவுகளையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக 198 கிலோ எடையைத் தூக்கி அசத்தினார்.
இப்போட்டியின் ஸ்நாட்ச் பிரிவில் தனது மூன்று முயற்சிகளையும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த சானு, முறையே 83 கிலோ, 85 கிலோ மற்றும் 87 கிலோ எடையைத் தூக்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற க்ளீன் அண்ட் ஜெர்க் பிரிவில், தனது முதல் முயற்சியில் 107 கிலோ எடையையும், இரண்டாவது முயற்சியில் 111 கிலோ எடையையும் தூக்கி, மொத்தம் 198 கிலோ எடையுடன் வெள்ளிப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தார்.
#AsianGames: Olympic medallist Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) wins #Silver🥈in the women’s 49-kilogram weightlifting event in Japan, raising India's medal tally to 9.#AsianGames2026 #Weightlifting #TeamIndia #AichiNagoya2026 #Japan pic.twitter.com/Gdg5GYaD0E— All India Radio News (@airnewsalerts) September 23, 2026
இதன் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் பளுதூக்குதல் பிரிவில் இந்தியா 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக, கடந்த 1998ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவின் கர்ணம் மல்லேஸ்வரி பதக்கம் வென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேசமயம், இப்பிரிவில் வடகொரியாவின் ரி சாங்-கம் மொத்தம் 215 கிலோ எடையைத் தூக்கி உலக சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இந்தோனேசியாவின் லுலுக் டயானா வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
தற்போது 32 வயதாகும் மீராபாய் சானு, ஏற்கனவே டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கமும், உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கப் பதக்கமும், காமன்வெல்த் போட்டிகளில் பல தங்கப் பதக்கங்களையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இருப்பினும், அவரது விளையாட்டுப் பயணத்தில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மட்டும் பதக்கம் வெல்ல முடியாமல் இருந்து வந்தது.
MIRABAI CHANU FOR INDIA 🇮🇳🫡— Rahul Trehan (@imrahultrehan) September 23, 2026
Olympics 🥈
World Championship 🥇🥈🥈
Asian Games 🥈
Asian Championship 🥉
Commonwealth Games 🥇🥇🥇🥈
Commonwealth Championship 🥇🥇🥇🥇🥈 https://t.co/VWtUVZmM3e pic.twitter.com/YzOujbDbkT
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தற்போது நகோயாவில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றதன் மூலம், சர்வதேச அளவில் ஒலிம்பிக், காமன்வெல்த் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் ஆகிய மூன்று முக்கியத் தொடர்களிலும் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை என்ற சாதனையை அவர் நிறைவு செய்துள்ளார். ஆசிய விளையாட்டில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற மீராபாய் சானுவிற்கு தற்போது பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.