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பதக்க மேடையில் மிராபாய் சானு அழுதது ஏன்? பிரதமரை நெகிழ வைத்த உருக்கமான பதில்!

காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தங்கம் வென்று தாயகம் திரும்பிய பளுதூக்குதல் வீராங்கனை மிராபாய் சானு, பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற மிராபாய் சானு
பிரதமர் நரேந்திர மோடியைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற மிராபாய் சானு (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 4:10 PM IST

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ஹைதராபாத்: காமன்வெல்த் பதக்க மேடையில் மிராபாய் சானு உணர்ச்சிவசப்பட்டுக் கண்ணீர் சிந்தியதற்கான காரணத்தைக் கேட்டறிந்த பிரதமர் மோடி, "உங்களது ஒவ்வொரு துளிக் கண்ணீரிலும் தங்கம் உதிர்கிறது" எனக் கூறி அவரை நெகிழ வைத்தார்.

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் விளையாட்டில் பதக்கம் வென்று தாயகம் திரும்பிய இந்திய வீரர்களுக்கு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது இல்லத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 09) சிறப்பான வரவேற்பு மற்றும் பாராட்டு விழா ஒன்றை நடத்தினார். இந்தச் சந்திப்பின்போது, காமன்வெல்த் விளையாட்டில் தான் தங்கம் வென்ற வரலாற்றுப் பயணத்தைப் பிரதமரிடம் மிராபாய் சானு நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துகொண்டார்.

காமன்வெல்த் விளையாட்டில் மகளிர் 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் தங்கம் வென்றதன் மூலம், காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தனது 3ஆவது தங்கப் பதக்கத்தை மிராபாய் சானு உறுதி செய்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக, 2018-இல் 48 கிலோ பிரிவிலும், 2022-இல் 49 கிலோ பிரிவிலும் மிராபாய் சானு தங்கம் வென்றார். இதன் மூலம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக மூன்று தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற வீராங்கனை என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

இந்த சந்திப்பின்போது, கிளாஸ்கோவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றபோது அழுததற்கான காரணத்தைப் பிரதமர் மோடி அவரிடம் கேட்டார். அதற்கு சானு, இந்தப் பதக்கத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும்போது தான் பல காயங்கள், குடும்பப் பிரச்சினைகள் மற்றும் பிற சவால்களை எதிர்கொண்டதாகவும், 2024 பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெறும் 1 கிலோ வித்தியாசத்தில் பதக்கத்தை இழந்தது இன்னும் தன் மனதில் இருந்ததாகவும் பதிலளித்தார்.

இதுகுறித்து பேசிய மிராபாய் சானு, "அன்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்டும் இருந்தேன். பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெறும் 1 கிலோ வித்தியாசத்தில் நான் பதக்கத்தை இழந்த வடு மனதில் இருந்ததால் அழுதேன். ஒரு தடகள வீரராக, நாங்கள் எவ்வளவோ சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நான்கு ஆண்டுகளில், நான் பல சவால்கள், தொடர்ச்சியான காயங்கள் மற்றும் குடும்பப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டேன்.

அந்த நான்கு ஆண்டுகளைக் கடந்து வருவது எனக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. எனவே, நான் மேடையில் நின்றபோது, நம்முடைய தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட்டு, நம்முடைய தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டபோது, என்னால் அழுகையைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. கண்ணீர் தானாகவே வந்துவிட்டது," என்று பிரதமர் மோடியிடம் விளக்கினார்.

மிராபாய் சானுவின் இந்த பேச்சைக் கேட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அவரைத் தேற்றும் விதமாக "நீங்கள் மேடையில் நின்றபோது உங்களிடமிருந்து கண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருக்கவில்லை. மாறாக உங்களின் ஒவ்வொரு துளிக் கண்ணீரில் இருந்தும் தங்கப் பதக்கமே உதிர்வது போல எனக்குத் தோன்றியது. அது வெறும் கண்ணீரல்ல, உங்கள் பல வருட கடின உழைப்பின் அடையாளம். இந்த வெற்றி உங்களோடு முடிந்துவிடுவதல்ல. பல சவால்களைக் கடந்து நீங்கள் சாதித்துள்ள இந்த மகுடம், இந்தியாவின் அடுத்த தலைமுறை விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு மிகப் பெரிய உத்வேகமாகத் திகவும்" என்று குறிப்பிட்டார்.

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பிரதமரைச் சந்தித்த வீடியோவைத் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள மிராபாய் சானு, "சில உரையாடல்கள் வார்த்தைகளைத் தாண்டி, அவை எதைப் பிரதிபலிக்கின்றன என்பதற்காக நம் மனதோடு தங்கிவிடுகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடன் இந்த உணர்வுப்பூர்வமான தருணத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். எனது விளையாட்டுப் பயணம், ஒரு தடகள வீராங்கனையாக எனது பங்களிப்பை அவர் பாராட்டிய விதம் என்னை நெகிழச் செய்துள்ளது" என்று பதிவிட்டுள்ளார். அவருடைய இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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COMMONWEALTH GAMES 2026
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காமன்வெல்த் 2026
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