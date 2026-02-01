விளையாட்டுத் துறையை மாற்றி அமைக்க ’கேலோ இந்தியா’ திட்டம் - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
2026-27ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறைக்கு 4479.88 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : February 1, 2026 at 3:56 PM IST
புதுடெல்லி: அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் விளையாட்டுத் துறையை மாற்றி அமைப்பதற்காக ’கேலோ இந்தியா’ திட்டம் தொடங்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.
2026-27ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, இன்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார். அதில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத் துறைக்கான முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த ஆண்டு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறைக்கு 4479.88 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அவர் அறிவித்தார். இது கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டை விட 1133.34 கோடி ரூபாய் அதிகமாகும்.
விளையாட்டுத்துறை அறிவிப்புகள்
அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் விளையாட்டுத் துறையை மாற்றி அமைப்பதற்காக ’கேலோ இந்தியா’ திட்டம் தொடங்கப்படும். இதன் மூலம் தரம் உயர்ந்த விளையாட்டு மைதானங்கள் உருவாக்குவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும்.
இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்திற்கான 917.38 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேலோ இந்தியா திட்டம் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட் உரையில் பேசுகையில், “விளையாட்டுத்துறையில் பலதரப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கும். கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் விளையாட்டுத் திறமைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது” என்றார்.
கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் பலன்கள்
- ஒருங்கிணைந்த திறமையை மேம்படுத்துதல்
- பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் துணை பணியாளர்களின் முறையாக மேம்படுத்துதல்
- விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைத்தல்
- விளையாட்டு கலாசாரத்தை மேம்படுத்த போட்டிகள் மற்றும் லீக் தொடர்கள் நடத்தப்படும்
- பயிற்சி மற்றும் போட்டிகளுக்கான விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல்
பட்ஜெட் உரையில் விளையாட்டுத்துறை குறித்து நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசுகையில், “விளையாட்டு பொருட்களின் உற்பத்தி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய பொருட்கள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதை இந்தியா குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளது. இந்த மேம்பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் மூலப்பொருள் சேவைகள் மூலம் நாட்டின் விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு மேம்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விளையாட்டு பொருட்கள் உற்பத்தி நவீனமயமாக்கப்படும்.
உயர் ரக, மலிவு விலை பொருட்களுக்கான உலகளாவிய மையமாக உருவெடுக்கும் திறன் இந்தியாவிடம் உள்ளது. விளையாட்டு உபகரணங்கள் வடிவமைப்பு, அதன் உற்பத்தி பொருகளின் அறிவியல், மற்றும் ஆராய்ச்சி தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என கூறினார்.
கடந்த பட்ஜெட்டில் விளையாட்டுத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி
கடந்த ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறைக்கு ரூபாய் 3,794.30 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. விளையாட்டு வீரர்களை கண்டறிந்து வளர்க்கும் திட்டமாக கேலோ இந்தியா திட்டம் பயனுள்ளதாக அமைந்தது. இந்த திட்டத்திற்கு 2025-26 நிதியாண்டு பட்ஜெட்டில் 1000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. இது 2024-25ஆம் ஆண்டு மானியத்தை விட 200 கோடி அதிகமாகும்.
2030ஆம் ஆண்டு அகமதாபாதில் 100-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி நடைபெறவிருப்பதால், தற்போது பட்ஜெட்டில் இத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ரூ.4479.88 கோடி நிதி அப்போட்டிக்கு தயாராவதில் முக்கிபங்கு வகிக்கும். அதேபோல் கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் தேசிய விளையாட்டு கட்டமைப்புகளுக்கான உதவித்தொகை 340 கோடி ரூபாயில் இருந்து 400 கோடி ரூபாய்க்கு உயர்த்தப்பட்டது. மேலும் இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்திற்கான (SAI) நிதி 815 கோடி ரூபாயில் இருந்து 830 கோடி ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது.