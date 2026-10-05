ஆசிய போட்டிகளில் பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு முதல்வர் விஜயுடன் இரவு விருந்து - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
தமிழ்நாட்டில் குறைந்தது 4 வருடத்திற்குள் அனைத்து sports city-களும் உருவாகிவிடும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : October 5, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: ஆசியக் கோப்பை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு இன்று இரவு முதலமைச்சருடன் விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20 ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற ஸ்குவாஷ் வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பாராட்டு விழா சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் இன்று (அக்.5) நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு அரசு பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வீரர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.
மேலும், ஸ்குவாஷ் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கங்கள் வென்ற வேலவன் செந்தில் குமார், ஜோஷ்னா சின்னப்பா, சமீனா ரியாஸ், ஆடவர் 4*400 மீட்டர் தொடர் ஒட்டப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற வீரர் ரமேஷ் ராஜேஷ் ஆகியோருக்கு சால்வை போர்த்தியும், பூங்கொத்து கொடுத்தும் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து மேடையில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “ஆசியப் போட்டியில் பதக்கங்கள் பெற்றவர்கள் தான் நமக்கு முன்னுதாரணம். எனவே, விளையாட்டுத் துறையில் நிறைய திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளோம்” என்றார்.
மேலும், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய விடுதிகள் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தயாராகி வருகின்றது என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர், பெங்களூருவில் இருக்கும் அளவிற்கு விளையாட்டு பயிற்சி எடுக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் அடுத்த 4 ஆண்டுகளில் தயார் செய்யப்படும். 38 மாவட்டத்திலும் விளையாட்டு விடுதி கொண்டு வரப்பட்டும். 30 ஆயிரம் பேர் விளையாட்டு விடுதியில் தங்கும் அளவிற்கு உருவாக்கப்படும்” என உறுதியளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆசியப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முதலமைச்சருடன் விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளது. அதில் விடுதியில் உள்ள மாணவர்களும் கலந்து கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யவுள்ளோம்.
மேலும், தமிழ்நாட்டில் குறைந்தது 4 வருடத்திற்குள் அனைத்து sports city-களும் உருவாகிவிடும். 8 வயது முதல் விளையாடி, ஒலிம்பிக் பதக்கம் வெல்லும் வரை தமிழ்நாடு அரசு உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் பரிசுத் தொகைகளை போன்று, அதே தொகையை பயிற்சியாளர்களுக்கும் வழங்க முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைக்க உள்ளோம். முதலமைச்சர் நிச்சயம் அதை ஏற்பார்.
நம் திறமைகளை அறிந்து, அதை வளர்த்து, போட்டிகளில் பங்கேற்று, வெற்றிகளைப் பெற வேண்டும். மாணவர்கள் யூ டியூப்பில் படங்கள் பார்ப்பதை விட, விளையாட்டை மேம்படுத்தத் தேவையான விஷயங்களை பார்த்து, திறனை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆசியப் போட்டிகளில் வெற்றவர்களை கண்டு, இந்தியா மற்றும் நம் மாநிலமே பெருமை கொள்ளும் தருணம் இது” என்று தெரிவித்தார்.