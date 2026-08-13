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அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா திறந்து வைத்த செயற்கை இழை ஓடுதளம்: அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இதில்?

இராமநாதபுரம், சேலம், கடலூர் ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் தடகள வீரர்களின் வசதிக்காகப் புதிய செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளங்கள் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

செயற்கை இழை ஓடுதளத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
செயற்கை இழை ஓடுதளத்தை திறந்து வைத்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 3:29 PM IST

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சென்னை: நேரு விளையாட்டு அரங்கில் ரூ.8 கோடி மதிப்பில் புதுப்பிக்கப்பட்ட சர்வதேச தரத்திலான செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளத்தைத் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா இன்று திறந்து வைத்தார்

தமிழ்நாட்டில் விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்தவும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்க ஒருங்கிணைந்த வளாகத்தில், தடகள வீரர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்த செயற்கை இழை ஓடுதளம் (Synthetic Athletic Track) நவீன வசதிகளுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், சுமார் ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த ஓடுதளம் சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக புனரமைக்கப்பட்டது. பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இதன் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த நவீன ஓடுதளத்தை திறந்து வைத்தார்

செயற்கை இழை ஓடுதளத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் ஆதவ்
செயற்கை இழை ஓடுதளத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் ஆதவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த புதிய வசதிகளை அவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அங்கு பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்த தடகள வீரர்களுடன் அமைச்சர் கலந்துரையாடினார். தொடர்ந்து, ஓடுதளத்தின் தரத்தை சோதிக்கும் வகையிலும், அங்கு கூடியிருந்த இளம் மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையிலும், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அவர்களுடன் இணைந்து ஓடினார்.

இந்தச் செயற்கை இழை ஓடுதளமானது, தடகள வீரர்கள் ஓடும்போது அவர்களின் கால்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் அதிர்வு தாங்கும் தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஓட்டப்பந்தயம், தடைதாண்டுதல் போன்ற பல்வேறு தடகளப் பயிற்சிகளை வீரர்கள் துல்லியமாக மேற்கொள்ளப் பெரிதும் உதவும். இந்தத் திறப்பு விழாவில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய உயர் அதிகாரிகள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

விளையாட்டு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளைச் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களோடு நிறுத்தாமல், மாவட்டந்தோறும் விரிவுபடுத்தும் நோக்கில் தமிழக அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, தற்போது இராமநாதபுரம், சேலம், கடலூர் ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் தடகள வீரர்களின் வசதிக்காகப் புதிய செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளங்கள் அமைக்கும் பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ.38 கோடியே 24 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

இளம் வீரர்களுடன் இணைந்து ஓடிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
இளம் வீரர்களுடன் இணைந்து ஓடிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, திருநெல்வேலி, திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, ஈரோடு, தஞ்சாவூர் ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் அதிநவீன செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளங்கள் அமைக்கப்பட்டு, தற்போது தடகள வீரர்களின் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

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இதுதவிர, கடந்த 3 மாத காலங்களில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் சென்னை, அரியலூர், திருவண்ணாமலை, திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி, விருதுநகர், விழுப்புரம், கடலூர், தருமபுரி, தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் தடகள எறிதல் மையங்கள், செயற்கையிழை ஹாக்கி மைதானங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா விளையாட்டரங்கங்கள், முதலமைச்சர் இளைஞர் விளையாட்டு அரங்கங்கள் மற்றும் நீச்சல் குளங்கள் ஆகியவை ரூ.31 கோடி மதிப்பீட்டில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

NEHRU STADIUM SYNTHETIC TRACK
SYNTHETIC ATHLETIC TRACK
MINISTER AADHAV ARJUNA
செயற்கை இழை ஓடுதளம்
SYNTHETIC TRACK

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