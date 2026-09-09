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முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள்; அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடங்கி வைத்தார்!

சர்வதேச அளவில் தமிழக வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், ஆசிய மற்றும் காமன்வெல்த் போட்டிகளுக்குத் தகுதி பெறும் வீரர்களுக்குத் தலா ரூ. 7 லட்சம் சிறப்பு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.

முதலமைச்சர் கோப்பை 2026
முதலமைச்சர் கோப்பை 2026 (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 2:21 PM IST

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சென்னை : 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாடு அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் நடத்தப்படும் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் (CM Trophy 2026) இன்று முதல் மாநிலம் முழுவதும் கோலாகலமாகத் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

மாநிலத்தின் அனைத்துத் தரப்பு மக்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில் பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், பொதுமக்கள், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்கும் இப்போட்டிகள் ஆண்டுதோறும் மிகச் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான (2026) விளையாட்டுத் திருவிழா இன்று முதல் தொடங்கி, பல்வேறு மாவட்டங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெறவுள்ளது. இதில் கபடி, சிலம்பம், தடகளம், கால்பந்து, கிரிக்கெட், பேட்மிண்டன் மற்றும் செஸ் உள்ளிட்ட 45-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும், விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த பரிசுத் தொகையாக ரூ. 37 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான தொடக்க நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பங்கேற்று போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், 'தமிழ்நாடு முழுவதும் முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகளுக்காக வரலாறு காணாத வகையில் 26 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் அதிகபட்சமாக எனது பொறுப்பு மாவட்டமான திருவண்ணாமலையிலிருந்து மட்டுமே 1,74,462 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். அடுத்த ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கையை 50 லட்சமாக உயர்த்தும் அளவிற்கு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.

தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களிலும் அதிநவீன விளையாட்டு விடுதிகள் தொடங்க முழுத் திட்டமிடல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 36,000 விளையாட்டு வீரர்கள் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் அமைத்துள்ள திறன் கண்டறிதல் குழு மூலம், முதலமைச்சர் கோப்பைப் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடும் திறமையாளர்கள் உடனுக்குடன் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களுக்கு உடனடியாக விளையாட்டு விடுதிகளில் இடம் வழங்கப்படும்.

விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்கத் துடிக்கும் குழந்தைகளை 8 வயதிலிருந்தே போட்டிகளில் பங்கேற்று வெல்லும் வரை தமிழ்நாடு அரசே முழுமையாக தத்தெடுத்துக் கொள்ளும். போதைப்பொருளுக்கு எதிரான மாற்று மருந்தாக விளையாட்டு மட்டுமே இருக்க முடியும்; இளைஞர்களாகிய நீங்கள் அந்த விளையாட்டைக் கையில் எடுக்க வேண்டும். விளையாட்டில் சாதி இல்லை, மதம் இல்லை, ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடும் கிடையாது.

ஏற்கனவே நிகழ்த்தப்பட்ட முந்தைய சாதனைகளை முறியடிப்பது ஒன்று தான் இங்கு விளையாட்டு. உலக அரங்கில் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவை தான் உற்றுப் பார்க்கிறது. இந்தியாவிற்கான அந்த விளையாட்டுப் பார்வை தமிழ்நாட்டிலிருந்து தொடங்குகிறது" என்று தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, சர்வதேச அளவில் தமிழக வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு விளையாட்டுத் துறை வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஆசிய மற்றும் காமன்வெல்த் போட்டிகளுக்குத் தகுதி பெறும் வீரர்களுக்குத் தலா ரூ. 7 லட்சம் சிறப்பு நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தின் கீழ் முதற்கட்டமாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட 36 வீரர்களில், 3 வீரர்களுக்கு ரூ. 7 லட்சத்திற்கான காசோலைகளை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வழங்கினார்.

TAGGED:

முதலமைச்சர் கோப்பை
MINISTER AADHAV ARJUNA
தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
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