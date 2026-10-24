தேசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் | புதிய சாதனைகளுடன் தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களுக்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வாழ்த்து!
தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நீல் சாம்ராஜ், டி. மிருத்திகா மற்றும் அபிநயா ராஜராஜன் ஆகியோர் புதிய தேசிய சாதனைகளுடன் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர்.
Published : October 24, 2026 at 5:14 PM IST
சென்னை: 41ஆவது தேசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாதனைகளுடன் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்திய தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்குத் தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் வருங்கால ஒலிம்பிக் வெற்றியாளர்களை அடையாளப்படுத்தும் விளையாட்டுத் திருவிழாவான '41-ஆவது தேசிய ஜூனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப்' போட்டிகள், சென்னையில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய தடகள கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் இணைந்து நடத்தும் இப்போட்டிகளைத் தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தொடங்கி வைத்தார்.
நாடு முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளம் தடகள வீரர், வீராங்கனையர்கள் இத்தொடரில் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், போட்டியின் தொடக்க நாளிலேயே தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் புதிய தேசிய சாதனைகளுடன் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளனர். அந்த வரிசையில், 18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆடவர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், தமிழக வீரர் நீல் சாம்ராஜ் 10.45 நொடிகளில் இலக்கைக் கடந்து புதிய தேசிய சாதனையுடன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.
அதேபோல், 18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், தமிழக வீராங்கனை டி. மிருத்திகா 11.71 நொடிகளில் இலக்கை எட்டி தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். மேலும், 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், நட்சத்திர வீராங்கனை அபிநயா ராஜராஜன் 11.49 நொடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து, தனது சொந்த தேசிய சாதனையையே முறியடித்துத் தங்கம் வென்று சாதனை படைத்தார். இதையடுத்து இவர்களுக்குப் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
🚨 ABINAYA CLOCKS 11.49s — FASTER THAN HER OWN U20 NATIONAL RECORD! Tamil Nadu’s Abinaya Rajarajan clinched the women’s U20 100m title with a superb 11.49s at the ongoing 41st National Junior Athletics Championships 2026. Her winning time was faster than her previous U20 national record of 11.54s. However, as she turns 20 in 2026, the performance may not qualify for ratification as a U20 national record under the standard age-eligibility rules. The 11.49s is also her third-fastest time ever. After returning from injury this season, she has already clocked 11.34s and a personal best of 11.31s. Gujarat’s Kajal Hirabai Vaja won silver in a personal best of 11.61s — her third consecutive PB today — while Haryana’s Nancy claimed bronze in 11.83s. #JuniorNationals2026 #IndianAthletics #Sprint #Athletics #NNISSports @afiindia @Media_SAI— nnis Sports | Athletics India (@nnis_sports) October 23, 2026
அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தனது சமூக வலைதளப் பதிவின் மூலம் வீரர்களுக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் ஒருங்கிணைத்த '41st National Junior Athletics Championships 2026' தொடக்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, விளையாட்டுப் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்தேன்.
போட்டியின் தொடக்க நாளிலேயே தமிழக வீரர் - வீராங்கனையர்கள் தங்கப்பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர். 18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், ஆண்கள் பிரிவில் நீல் சாம்ராஜ் 10.45 நொடிகளிலும், மகளிர் பிரிவில் டி. மிருத்திகா 11.71 நொடிகளிலும் இலக்கைக் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளனர். 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில், அபிநயா ராஜராஜன் 11.49 நொடிகளில் இலக்கைக் கடந்து, தனது சொந்த சாதனையையே முறியடித்துத் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். வெற்றியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
தேசிய அளவில் நம் வீரர் - வீராங்கனையர்கள் வெளிப்படுத்தும் இந்த நம்பிக்கைக்குரிய திறன், விரைவில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கி ஒலிம்பிக் வரையிலான உலக அரங்குகளில் வெற்றிப் பயணமாகத் தொடரும். ஆசிய நாடுகளில் திறன் வாய்ந்த இளைஞர் சக்தியைக் கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கிறது. இதில், விளையாட்டு உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியாவின் அடையாளமாகத் தமிழக இளைஞர்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள்.
தமிழ்நாடு தடகள சங்கம் ஒருங்கிணைத்த '41st National Junior Athletics Championships 2026' தொடக்க விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டு, விளையாட்டுப் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்தேன். போட்டியின் தொடக்க நாளிலேயே தமிழக வீரர் - வீராங்கனையர்கள் தங்கப்பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளனர். 18 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில், ஆண்கள் பிரிவில் நீல் சாம்ராஜ் 10.45 நொடிகளிலும், மகளிர் பிரிவில் டி. மிருத்திகா 11.71 நொடிகளிலும் இலக்கைக் கடந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளனர். 20 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான மகளிர் 100 மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயத்தில், அபிநயா ராஜராஜன் 11.49 நொடிகளில் இலக்கைக் கடந்து, தனது சொந்த சாதனையையே முறியடித்துத் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார். வெற்றியாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். தேசிய அளவில் நம் வீரர் - வீராங்கனையர்கள் வெளிப்படுத்தும் இந்த நம்பிக்கைக்குரிய திறன், விரைவில் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கி ஒலிம்பிக் வரையிலான உலக அரங்குகளில் வெற்றிப் பயணமாகத் தொடரும். ஆசிய நாடுகளில் திறன் வாய்ந்த இளைஞர் சக்தியைக் கொண்ட நாடாக இந்தியா இருக்கிறது. இதில், விளையாட்டு உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இந்தியாவின் அடையாளமாகத் தமிழக இளைஞர்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். இந்நிலையில், நமது நீண்டகால ஒலிம்பிக் கனவை நிறைவேற்றிடும் விதமாக 'Dream Olympics 2036' என்கிற இலக்கோடு தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதன்மூலம், வருங்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா டாப் 5-ல் இடம்பெற தமிழ்நாடு முதன்மைப் பங்களிப்பு புரியும். கிராமம் - நகரம் வட்டார வேறுபாடு, ஏழை - வசதி படைத்தவர் வித்தியாசம் ஆகியவற்றைக் கடந்து 'விளையாட்டே முதன்மை' என்கிற செயல்திட்டத்துடன் தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை இயங்கி வருகிறது. உலகத்தரமான கட்டமைப்பு மற்றும் நவீன திட்டங்களின் மூலம் தமிழக இளைஞர்களை உலக சாதனையாளர்களாக ஆளாக்குவதே நம் குறிக்கோளாகும்.— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) October 24, 2026
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இந்நிலையில், நமது நீண்டகால ஒலிம்பிக் கனவை நிறைவேற்றிடும் விதமாக 'Dream Olympics 2036' என்கிற இலக்கோடு தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இதன்மூலம், வருங்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா டாப் 5-ல் இடம்பெற தமிழ்நாடு முதன்மைப் பங்களிப்பு புரியும். உலகத்தரமான கட்டமைப்பு மற்றும் நவீன திட்டங்களின் மூலம் தமிழக இளைஞர்களை உலக சாதனையாளர்களாக ஆளாக்குவதே நம் குறிக்கோளாகும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, அந்தப் பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.