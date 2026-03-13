தென்னாப்பிரிக்கா தான் உலகிலேயே முட்டாள்தனமான அணி - மைக்கேல் வாகன் சாடல்
நீங்கள் உலகக்கோப்பையை வெல்ல விரும்பினால், தொடரின் சிறந்த அணியை ஆரம்பத்திலேயே வெளியேற்றுவதே மிகச் சிறந்த வழியாகும் என மைக்கேல் வாகன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: நடந்து முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக்கோப்பையின் ‘மிகவும் முட்டாள்தனமான அணி’ தென்னாப்பிரிக்கா தான் என்று இங்கிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன் விமர்சித்துள்ளார்.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்றதுடன், மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.
இது ஒருபுறம் இருக்க நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் கோப்பை வெல்ல வாய்ப்பிருந்தும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மீண்டும் அதனை தவறவிட்டு, முதல் கோப்பைக்கான தொடுதலையும் நீட்டியுள்ளனர். இந்த நிலையில் கிரிக்கெட் பாட்காஸ்ட் ஒன்றில் பேசிய இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் வாகன், தென்னாப்பிரிக்காவை இந்த தொடரின் முட்டாள் அணி என்று விமர்சித்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், "நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த தொடரில் 'மிகவும் முட்டாள்தனமான அணி' யார் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், அது தென்னாப்பிரிக்கா தான். ஏனென்றால் அவர்கள் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் தோற்றிருந்தால், இந்தியா தொடரிலிருந்து வெளியேறியிருக்கும். ஆனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி அந்த போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
அதன் காரணமாக இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி தொடர மேலும் ஒருவாய்ப்பை வழங்கியது. பின்னர் இந்திய அணி தங்களின் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டதுடன், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு எதிராக வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கும் முன்னேறியது. அதோடு நிற்காத இந்திய அணி, அரையிறுதியிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு இங்கிலாந்து வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இறுதிப்போட்டியில் அவர்கள் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதன் மூலமாக, இந்த தொடரில் மீண்டும் ஒரு முறை கோப்பையை வென்று அவர்கள் வரலாற்றைப் படைத்தனர். இதுபோன்ற விஷயங்கள் வழக்கமாக நடப்பவை கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் உலகக் கோப்பையை வெல்ல விரும்பினால், தொடரின் சிறந்த அணியை ஆரம்பத்திலேயே வெளியேற்றுவதே மிகச் சிறந்த வழியாகும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மைக்கேல் வாகன் கூறுவது போல், சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்திய அணி தங்களின் முதல் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி இருந்தது. அதன் காரணமாக இந்திய அணியின் ரன் ரேட்டும் சரிந்ததுடன், அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பும் சிக்கலாகி இருந்தது. ஆனால் அதன்பின் ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான போட்டிகளில் இந்தியா சிறப்பாக செயல்பட்டு அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
பின்னர் அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய இந்திய அணி, இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது. மறுபக்கம், தொடர் முழுவதும் தோல்வியையே தழுவாத தென்னாப்பிரிக்க அணியானது, அரையிறுதி ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்திடம் படுதோல்வியைச் சந்தித்ததுடன் மீண்டும் ஒருமுறை கோப்பை வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.