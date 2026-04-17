ETV Bharat / sports

முதல் போட்டியில் சதம்; தோனி, ரோகித் சர்மா சாதனையை முறியடித்த குயின்டன் டி காக்

பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக அரைசதம் கடந்த டி காக், ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிகமுறை 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த விக்கெட் கீப்பர் பட்டியலில், 25 அரைசதத்துடன் இரண்டாம் இடம் பிடித்தார்.

குயின்டன் டி காக்
குயின்டன் டி காக் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 17, 2026 at 8:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மும்பை: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்த குயின்டன் டி காக் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தார்.

மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரோகித் சர்மாவுக்கு மாற்றாக குயின்டன் டி காக் களமிறங்கினார். தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கிய டி காக் முதல் 11 பந்துகளில் 15 ரன்கள் எடுத்தார். பின்னர் சஹால் ஓவரில் இரண்டு சிக்சர்கள், வைசாக் ஓவரில் இரண்டு பவுண்டரிகள் அடித்து 28 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்தார்.

மறு பக்கம் நமன் திர் அதிரடி காட்டிய நிலையில், டி காக்கும் பஞ்சாப் பவுலர்களின் பந்துகளை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். டி காக், நமன் திர் ஜோடி மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 66 பந்துகளில் 122 ரன்கள் சேர்த்தது. நமன் திர் 50 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை பறிகொடுத்த நிலையில், நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டி காக் சதத்தை கடந்தார். இவர் கடைசி வரை அவுட்டாகாமல், 60 பந்துகளில் 112* ரன்கள் (8 பவுண்டரி, 7 சிக்சர்) எடுத்தார்.

ரூ.1 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட டி காக்

கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் தனது ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்ற டி காக், தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஜொலித்தார். கடந்த வருடம் தென் ஆப்பிரிக்கா டி20 லீக் தொடரில் 12 போட்டிகளில் 39 ரனக்ள் சராசரியுடன் 390 ரன்கள் குவித்தார்.

ஆனால், ஐபிஎல் ஏலத்தில் அவரக்கு குறைந்தபட்ச தொகையான ரூ.1 கோடி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. அப்போது எந்த அணியும் அவரை வாங்க முன்வராத நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி குறைந்தபட்ச தொகைக்கு டி காக்கை ஏலத்தில் எடுத்தது. இதற்கெல்லாம், இந்த சீசனில் தனது முதல் போட்டியில் சதமடித்து தனது பேட்டிங் மூலம் டி காக் பதிலளித்துள்ளார்.

நேற்றைய போட்டியில் அரைசதம் கடந்த போது டி காக், ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிகமுறை 50 ரன்களுக்கு மேல் எடுத்த விக்கெட் கீப்பர் பட்டியலில், 25 அரைசதத்துடன் தோனியை பின்னுக்கு தள்ளி, இரண்டாம் இடம் பிடித்தார். இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் கே.எல்.ராகுல் (31) உள்ளார். தோனி (24) மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார்.

டி காக் நிகழ்த்திய சாதனைகள்

மேலும், ஐபிஎல் தொடரில் மூன்று அணிகளுக்கு விளையாடி சதம் அடித்த வெளிநாட்டு வீரர் என்ற வித்தியாசமான சாதனையையும் டி காக் நிகழ்த்தியுள்ளார்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு டெல்லி அணிக்கு விளையாடிய டி காக், ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக 108 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து 2022ஆம் ஆண்டு லக்னோ அணிக்கு விளையாடி, கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 140 ரன்கள் கடந்தார். பின்னர் இந்த சீசனில் மும்பை அணிக்காக தனது முதல் போட்டியில் சதம் அடித்துள்ளார். இந்த சாதனை படைத்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் கே.எல்.ராகுல், சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

நேற்றைய போட்டியில், 112 ரன்கள் எடுத்த டி காக், மும்பை அணிக்காக ஒரு போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் சனத் ஜெயசூர்யா 114 ரன்கள் எடுத்து முதலிடத்தில் உள்ளார். மூன்றாவது இடத்தில் ரோகித் சர்மா (109, 105) இடம்பிடித்துள்ளார்.

டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக சதம் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் டி காக், கோலி சாதனையை தற்போது சமன் செய்துள்ளார். இதுவரை டி காக் 9 டி20 போட்டிகளில் 9 சதங்கள் விளாசியுள்ளார். இந்த பட்டியலில் கிறிஸ் கெயில் 22 சதங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

TAGGED:

MUMBAI INDIANS
PUNJAB KINGS
குயின்டன் டி காக்
IPL 2026
MI VS PBKS MATCH DE KOCK RECORD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.