பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை தக்க வைக்குமா மும்பை இந்தியன்ஸ்? சன்ரைசர்ஸ் அணியுடன் இன்று பலப்பரீட்சை
வான்கடே மைதானத்தில் இந்த இரண்டு அணிகளும் கடைசியாக விளையாடிய 6 போட்டிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 5-இல் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Published : April 29, 2026 at 1:01 PM IST
மும்பை: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கட்டாய வெற்றி பெறுமா? அல்லது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வெற்றிநடை தொடருமா? என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடரின் 41வது லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. மும்பை அணிக்கு இந்த சீசனில் பேட்டிங், பவுலிங் என அனைத்து துறையும் கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. சரியான வீரர்களுடன் அணி வலுவாக இருந்தும் சோபிக்காதது ரசிகர்களுக்கு கவலை அளிக்கிறது.
ஐபிஎல் என்றாலே சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்திய காலம் மாறி, தற்போது பஞ்சாப், பெங்களூரு அணிகள் ஆதிக்கம் செலுத்து வருகிறது. மும்பை அணிக்கு தொடக்க ஆட்டக்காரர்களுக்கான காம்பினேஷன் சரியாக அமையவில்லை. டி காக்குடன் வில் ஜேக்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மிடில் ஆர்டரில் சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ரூதர்ஃபோர்டு என நட்சத்திர வீரர்கள் எவரும் பார்மில் இல்லாதது அணிக்கு பின்னடைவாக உள்ளது. வேகப்பந்துவீச்சில் பும்ரா முன்பு போல் கட்டுக்கோப்பாக பந்துவீசுவது இல்லை, ரன்களை வாரி வழங்குகிறார். மற்றபடி, சாண்ட்னருக்கு பதிலாக அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள மகாராஜ், பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்ட வாய்ப்புள்ளது. இதுதவிர, கசன்ஃபர் நம்பிக்கை அளிக்கிறார்.
சன்ரைசர்ஸ் அணியை பொறுத்தவரை தொடர்ச்சியாக 4 போட்டிகளில் வென்று வலுவாக உள்ள நிலையில், கம்மின்ஸ் அணிக்கு திரும்பியுள்ளது வீரர்களுக்கு மேலும் உத்வேகம் அளிக்கிறது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் டிராவிஸ் ஹெட் அல்லது அபிஷேக் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் ரன்கள் சேர்க்கின்றனர். அவரை தொடர்ந்து இஷன் கிஷன், கிளாசென் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். பவுலிங்கை பொறுத்தவரை பிரஃபுல் ஹிஞ்ச், சகிப் ஹொசைன் ஆகியோர் ரன்களை வாரி வழங்கின்றனர். சன்ரைசர்ஸ் பவுலர்கள் சிக்கனமாக பந்துவீசும் பட்சத்தில் மும்பை பேட்ஸ்மேன்களுக்கு சவாலாக அமையும்.
மும்பை பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு எப்படி?
இந்த சீசனில் மீதம் உள்ள 7 போட்டிகளிலும் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி உள்ளது. 2 வெற்றி, 5 தோல்வி என 4 புள்ளிகளுடன் 9வது இடத்தில் உள்ள மும்பை அணியின் ரன்ரேட்டும் (-0.736) மோசமான நிலையில் உள்ளது. இன்றைய போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்புமா அல்லது சன்ரைசர்ஸ் அணி வெற்றிநடை தொடருமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் உத்தேச அணி: டி காக், ரியன் ரிக்கெல்டன், நமன் திர், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரூதர்ஃபோர்டு, கிரிஷ் பரத், வில் ஜேக்ஸ், போல்ட், பும்ரா, அஷ்வனி குமார்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உத்தேச அணி: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷன் கிஷன், கிளாசென், சஹில் அரோரா, அனிகேத் வெர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தூபே, பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), பிரஃபுல் ஹிஞ்ச், இஷன் மலிங்கா, சகிப் ஹொசைன்