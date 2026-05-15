ஐபிஎல் 2026: நடத்தை விதிகளை மீறிய கீரன் பொல்லார்டிற்கு அபராதம்
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
Published : May 15, 2026 at 2:49 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கீரன் பொல்லார்டிற்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று தர்மசாலாவில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 200 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக பிரப்சிம்ரன் சிங் 57 ரன்களை எடுத்தார். மும்பை அணி தரப்பில் ஷர்துல் தாக்கூர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த திலக் வர்மா 6 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 75 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.5 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்த போட்டியில் அபாரமாக விளையாடிய திலக் வர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த நிலையில் இப்போட்டியில் ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கீரன் பொல்லார்டிற்கு போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதம் தொகை மற்றும் ஒரு டிமெரிட் புள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
IPL 2026: Mumbai Indians' batting coach Kieron Pollard received a fine of 15% of his match fee and one demerit point for violating Level 1 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IANS (@ians_india) May 15, 2026
அதன்படி, மும்பை அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்த போது, ஆட்டத்தின் 19ஆவது ஓவரில் நடுவரின் சில முடிவுகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அப்போது பெவிலியன் பகுதியில் இருந்த மும்பை அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் கீரன் பொல்லார்ட், நான்காவது நடுவரிடம் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அச்சமயத்தில் அவர் சில மோசமான வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
ஐபிஎல் நடத்தை விதிகள் 2.3-ன் படி போட்டியின் போது வீரர்கள் அல்லது அணி நிர்வாகிகள் ஆபாசமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்த்துவது குற்றமாகும். மேலும் இது லெவல் 1 குற்றமாக கருதப்படுவதுடன், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு எச்சரிக்கை, போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து அபராதம் மற்றும் டிமெரிட் புள்ளிகள் தண்டனையாக வழங்ப்படும்.
அந்தவகையில் கீரன் பொல்லார்டிற்கு போட்டிக் கட்டணத்தில் இருந்து 15 சதவீதம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டதுடன், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் கீரன் பொல்லார்டும் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதுடன், அபராதத்தையும் ஏற்றுகொண்டுள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் மீது மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐபிஎல் நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.