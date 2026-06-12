தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி மெக்சிகோ அசத்தல் வெற்றி - முதல் போட்டிலேயே மூன்று ரெட் கார்டுகள்
இந்த போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு இரண்டு ரெட் கார்டுகளும், மெக்சிகோ அணிக்கு ஒரு ரெட் கார்டும் கொடுக்கப்பட்டது
Published : June 12, 2026 at 7:41 AM IST
மெக்சிகோ: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் 2026 முதல் போட்டியில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியை வென்றுள்ளது.
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் போட்டி மெக்சிகோ நகரில் உள்ள மெக்சிகோ மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் மெக்சிகோ, தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின. முதல் போட்டியில் பலம் வாய்ந்த மெக்சிகோ அணி தென் ஆப்பிரிக்கா அணியை எதிர்கொண்டதால் போட்டி தொடங்கியது முதல் விறுவிறுப்பக இருந்தது. போட்டியின் 2வது நிமிடம் 41வது நொடியில் மெக்சிகோ வீரர் ராபர்டோ அல்வரடோவிற்கு ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அதனை தவறவிட்டார்.
அதனைத்தொடர்ந்து இரு அணிகளும் மாறி மாறி கோல் அடிக்க முற்பட்ட நிலையில், ஆட்டத்தின் 8வது நிமிடத்தில் மெக்சிகோ அணியின் ஜூலியன் குய்னோனெஸ் (julian quinones) எரிக் லிரா உதவியுடன் கோல் அடித்தார். இது மெக்சிகோ அணிக்கு முதல் கோலாகவும், இந்த உலகக் கோப்பையின் முதல் கோலாகவும் அமைந்தது. அதன் பிறகு தென் ஆப்பிரிக்கா செய்த தவறால், ஜூலியன் குய்னோனெஸுக்கு ஃப்ரி கிக் (free kick) வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் அதனை தவறவிட்டார்.
Quiñones scores. #FIFAFanFestival Mexico erupts 🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xt4ePzxUHO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
தொடர்ந்து போட்டியின் 16வது நிமிடத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா வீரர் தெபோஹோ மொகொயினாவிற்கு எல்லோ கார்ட் கொடுக்கப்பட்டது (yellow card). அதன்பின்னர் இரு அணிகளும் தங்களுக்கு கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்புகளை தவறவிட்டது. போட்டியின் இரண்டாவது பாதியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி கோல் அடிக்க மும்முரம் காட்டிய நிலையில், அந்த அணியின் வீரர் யாயா சிதோல் என்பவருக்கு எதிரணிக்கு கோல் அடிப்பதில் இடையூறு ரெட் கார்டு காட்டப்பட்டது.
மெக்சிகோ தற்காப்பு ஆட்டத்தை கையில் எடுத்த நிலையில், 66வது நிமிடத்தில் அந்த அணியின் ரால் ஜிமெனெஸ் (raul jimenez) கோல் போஸ்டின் இடது புறத்தில் அடித்து மேலும் ஒரு கோலை பதிவு செய்தார். இதன்பின் போட்டி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிய நிலையில், தென் ஆப்பிரிக்கா அணியின் தெம்பா ஸ்வானுக்கு விதிமீறல் காரணமாக ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டது. அதேபோல் போட்டியின் கூடுதல் நேரத்தில் மெக்சிகோ வீரர் சேசர் மொண்டஸ் என்ற வீரருக்கும் ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டது.
போட்டியின் முடிவில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தியது. முதல் போட்டியில் மூன்று வீரருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர். இதன் காரணமாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை முதல் போட்டியில் மூன்று ரெட் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த உலகக் கோப்பையில் முதல் போட்டிலேயே மூன்று ரெட் கார்டுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர் வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி வரை அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறுகிறது. இதில் 48 அணிகள் பங்கேற்கிறது.