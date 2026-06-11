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ஃபிஃபா கால்பந்து திருவிழா: இறுதி உலகக் கோப்பையில் களம் காணும் 5 நட்சத்திரங்கள்?

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் யாருக்கு என்ற எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், இந்த தொடரானது ஒரு தலைமுறை வீரர்களின் சர்வதேச ஆட்டத்திற்கு இறுதி அத்தியாயமாகவும் அமையவுள்ளது.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 5:58 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடருடன் லியோனல் மெஸ்ஸி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, லூகா மோட்ரிச், தாமஸ் முல்லர், நெய்மர் ஆகிய ஜாம்பவான்களின் உலகக்கோப்பை சகாப்தம் முடிவுக்கு வரவுள்ளது.

உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா இன்று முதல் கோலாகலமாகத் தொடங்குகிறது. மைதானத்தில் அரங்கேறவிருக்கும் விறுவிறுப்பான ஆட்டங்களையும், மறக்க முடியாத வரலாற்றுத் தருணங்களையும் காண உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் தயாராகிவிட்டனர். சாம்பியன் பட்டம் யாருக்கு என்ற எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரானது கால்பந்து உலகின் ஒரு தலைமுறை வீரர்களின் சர்வதேச ஆட்டத்திற்கு இறுதி அத்தியாயமாகவும் அமையவுள்ளது.

ஏனெனில், உலகக் கால்பந்து ரசிகர்களைத் தங்களது ஆட்டத்தால் கட்டிப்போட்ட சில புகழ்பெற்ற ஜாம்பவான்களுக்கு, இந்த உலகக் கோப்பையே தங்களுடைய இறுதி சர்வதேச தொடராக பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களில் சிலர் ஏற்கனவே உலகக் கோப்பை மகுடத்தைச் சூடியிருந்தாலும், சிலர் தங்களது கனவை நனவாக்க முழு வீச்சில் இந்த தொடருக்கு தயாராகி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தங்களது உலகக் கோப்பையில் விளையாடும் ஐந்து சர்வதேச கால்பந்து ஜாம்பவான்கள் குறித்து இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (Getty Images)

லியோனல் மெஸ்ஸி
அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனான லியோனல் மெஸ்ஸி, இந்த முறை தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாட உள்ளார். முன்னதாக, கடந்த 2022 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இவரது தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி, பிரான்ஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதனால் நடப்பு சாம்பியன் அந்தஸ்துடன் களமிறங்கும் அர்ஜென்டினா அணிக்கு, மீண்டும் ஒரு கோப்பையை லியோனல் மெஸ்ஸி வென்று கொடுப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (AP)

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
இப்பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர், போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஆவார். தற்போது 41 வயதை எட்டியுள்ள ரொனால்டோ, தனது 6ஆவது உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பங்கேற்க உள்ளார். ஒருவேளை இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் பட்சத்தில், உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றிய மிக வயதான வீரர் என்ற வரலாற்றுப் பெருமையையும் ரொனால்டோ பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

லூகா மோட்ரிச்
லூகா மோட்ரிச் (Getty Images)

லூகா மோட்ரிச்
குரோஷிய அணியின் நட்சத்திர மிட்ஃபீல்டரான லூகா மோட்ரிச், அந்த அணியின் மிக முக்கியத் நபராகப் பார்க்கப்படுகிறார். கடந்த 2018 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் குரோஷியாவை இறுதிப் போட்டி வரை வழிநடத்திய இவர், அந்தத் தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான கோல்டன் பால் விருதையும் வென்றார். தற்போது 40 வயதாகும் மோட்ரிச், இன்றும் குரோஷியா அணியின் கேப்டனாக முன் நின்று வழிநடத்தவுள்ளார். இதனால், இந்த முறை லூகா மோட்ரிச் தலைமையில் குரோஷியா அணி புதிய வரலாறு படைக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்

தாமஸ் முல்லர்
இந்த பட்டியலில் அடுத்த இடத்தைப் பிடிக்கும் வீரர் ஜெர்மனி அணியின் நட்சத்திரம் தாமஸ் முல்லர் ஆவார். கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனி அணி உலகக் கோப்பையைக் கைப்பற்றியதில் தாமஸ் முல்லர் முக்கியப் பங்கு வகித்தார். மேலும், அவரது புத்திசாலித்தனமான ஆட்டம், களத்தில் அவர் மேற்கொள்ளும் நகர்வுகள் மற்றும் முக்கியமான தருணங்களில் கோல் அடிக்கும் திறன் ஆகியவை ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. இதனால், இந்த உலகக் கோப்பையில் ஜெர்மனி அணியை மீண்டும் சாம்பியனாக மாற்றும் லட்சியத்தோடு, அவர் தனது இறுதி உலகக் கோப்பைத் தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்.

நெய்மர் ஜூனியர்
நெய்மர் ஜூனியர் (Getty Images)

நெய்மர் ஜூனியர்
இந்த ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடர், தனது வாழ்வின் கடைசி உலகக் கோப்பைத் தொடராக இருக்கலாம் எனப் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் ஜூனியர் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளார். ஏனெனில், தொடர் காயங்கள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை காரணமாகக் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நெய்மரால் எந்தவொரு பெரிய தொடர்களிலும் விளையாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. இதனால் இந்த உலகக் கோப்பையிலும் அவர் விளையாடுவாரா என்ற கேள்விகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்திருந்தன.

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இருப்பினும், நெய்மர் மீது பிரேசில் அணி வைத்துள்ள நம்பிக்கையால் அவருக்கு இந்த உலகக் கோப்பையில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. தனக்குக் கிடைத்துள்ள இந்த 'கடைசி நடன' வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, பிரேசில் அணிக்கு 6ஆவது உலகக் கோப்பையைப் பெற்றுத் தருவாரா நெய்மர் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு உலகெங்கும் உள்ள ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

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FIFA WORLD CUP SWANSONG
FIFA WORLD CUP 2026 LAST DANCE
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