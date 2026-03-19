அதிவேக 900 கோல்கள்: ரொனால்டோவின் சாதனையை முறியடித்த லியோனல் மெஸ்ஸி

தொழில்முறை கால்பந்து போட்டிகளில் 900 கோல்களை அடித்த உலகின் இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை லியோனல் மெஸ்ஸி பெற்றுள்ளார்.

லியோனல் மெஸ்ஸி (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 19, 2026 at 12:32 PM IST

ஃபுளோரிடா: கால்பந்து வரலாற்றில் அதிவேகமாக 900 கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி முறியடித்துள்ளார்.

சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில் நடத்தப்படும் கான்காகேஃப் சாம்பியன்ஸ் கோப்பை (CONCACAF Champions Cup) நடப்பு சீசனில் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இன்டர் மியாமி அணி, நேஷ்வில் எஸ்சி அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் 7ஆவது நிமிடத்திலேயே லியோனல் மெஸ்ஸி கோலடித்து இன்டர் மியாமி அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார்.

அதன்பின் ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 74ஆவது நிமிடத்தில் நேஷ்வில் அணியின் கிறிஸ்டியன் கோலடித்து போட்டியை சமன் செய்தார். பின்னர் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியானது 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் முடிவடைந்தது. இருப்பினும் நேஷ்வில் அணியானது 'அவே கோல்' விதியின் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றதாக அறுவிக்கப்பட்டது.

இதன் மூலம் நேஷ்வில் அணியானது இத்தொடரின் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய நிலையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இன்டர் மியாமி அணி லீக் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. ஒருபக்கம் இன்டர் மியாமி அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறி இருந்தாலும், மறுபக்கம் அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனை ஒன்றை படைத்து அசத்தியுள்ளார்.

அதன்படி, இப்போட்டியில் கோலடித்ததன் மூலம் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்குப் பிறகு, தொழில்முறை கால்பந்து போட்டிகளில் 900 கோல்களை அடித்த உலகின் இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை லியோனல் மெஸ்ஸி பெற்றார். மேலும் மெஸ்ஸி தனது 1,142ஆவது போட்டியில் இந்த மைல் கல்லை எட்டியதன் மூலம், கால்பந்து விளையாட்டின் வரலாற்றில் அதிவேகமாக 900 கோல்களை அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

முன்னதாக ரொனால்டோ தனது 1,220 போட்டிகளில் 900 கோல்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அதனை லியோனல் மெஸ்ஸி முறியடித்து புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து எதிர்வரும் போட்டிகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் படைக்க மெஸ்ஸி தயாராகி வருகிறார். தற்சமயம் அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரொனால்டோ முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், மெஸ்ஸி இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

