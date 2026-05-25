உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் காயத்தை சந்தித்த மெஸ்ஸி; அர்ஜென்டினா ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் நெருங்கி வரும் வேளையில், அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி காயத்தை சந்தித்துள்ளார்.
Published : May 25, 2026 at 3:32 PM IST
ஹைதராபாத்: தான் முழு உடற்தகுதியை மீட்டெடுத்தால் மட்டுமே உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவேன் என்று மெஸ்ஸி தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது அவருடைய காயம் அர்ஜென்டினா ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
மேஜர் லீக் சாக்கர் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான இன்டர் மியாமி அணியானது பிலடெல்பியா யூனியன் அணிக்கு எதிராக பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இதில் ஆட்டம் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே பிலடெல்பியா யூனியன் அணி அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து 2-0 என வலுவான முன்னிலை பெற்றது.
அதேசமயம் இன்டர் மியாமி அணியும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்தனர். இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இரு அணிகளும் தலா 4 கோல்களை பதிவு செய்து சமநிலையில் இருந்தன. இதன் மூலம் மேஜர் லீக் சாக்கர் கால்பந்து தொடர் வரலாற்றில், ஒரு போட்டியின் முதல் பாதியிலேயே 8 கோல்களை பதிவு செய்த ஆட்டமாக இந்த போட்டி சாதனை படைத்திருந்தது.
அதன்பின் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் அபாரமாக விளையாடிய இன்டர் மியாமி அணி மேற்கொண்டு இரண்டு கோல்களை பதிவு செய்ததுடன், டிஃபென்ஸிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை தகர்த்தது. இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் இன்டர் மியாமி அணி 6-4 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பிலடெல்பியா யூனியன் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
Six scored. Three earned 🤝 pic.twitter.com/uOtOz8VlUN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026
இந்த அதிரடி வெற்றியின் மூலம் இன்டர் மியாமி அணி நடப்பு எம்எல்எஸ் சீசனின் முதல் பாதியை மிகச் சிறந்த ஃபார்முடன் நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த சீசன் புள்ளிப்பட்டியலில் இன்டர் மியாமி அணி 15 போட்டிகளில் 9 வெற்றிகள், 2 தோல்விகள் மற்றும் 4 டிரா என மொத்தமாக 31 புள்ளிகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது. அதிலும் அணியின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி விளையாடிய 13 ஆட்டங்களில் 12 கோல்கள் மற்றும் 8 அசிஸ்ட்களையும் பதிவு செய்து அபாரமான ஃபார்மை தொடர்கிறார்.
இந்நிலையில், பிலடெல்பியா யூனியன் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது காயத்தை சந்தித்த மெஸ்ஸி, போட்டியின் 73ஆவது நிமிடத்தில் களத்தைவிட்டு வெளியேறினார். இந்த போட்டியில் அவர் இரண்டு அசிஸ்ட்களை செய்து அசத்திய நிலையில், ஆட்டத்தின் இறுதியில் அவர் காயத்தை சந்தித்து மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியது ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஏனெனில் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில நாள்களே உள்ள நிலையில், மெஸ்ஸியின் இந்த காயம் அர்ஜென்டினா அணிக்கு ஒரு பெரிய பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில், தான் முழு உடற்தகுதியை மீட்டெடுத்தால் மட்டுமே உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவேன் என்று மெஸ்ஸி ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது அவருடைய காயம் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
😳 Lionel Messi — with his shorts rolled up — walked straight to the locker room after being subbed off in the 73rd minute.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 25, 2026
An apparent injury for the superstar on the cusp of Argentina’s World Cup title defense?#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/TSeKOsAhQ4
மூன்று முறை உலகக் கோப்பையை வென்று, நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸ்துடன் அர்ஜென்டினா அணி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இதில் அந்த அணி குரூப் ஜே பிரிவில் அல்ஜீரியா, ஜோர்டான் மற்றும் ஆஸ்திரியா அணிகளை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இதில் அர்ஜெண்டினா அணி முதல் ஆட்டத்தில் அல்ஜீரியாவையும், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரியாவுக்கு எதிராகவும், கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் ஜோர்டனையும் எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.