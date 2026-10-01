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மெஸ்ஸி இல்லாத அர்ஜென்டினா: பொலிவியாவை 4-0 என வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றி!

லியோனல் மெஸ்ஸியின் சர்வதேச ஓய்வு அறிவிப்புக்குப் பிறகு, அர்ஜென்டினா அணி விளையாடிய முதல் சர்வதேசப் போட்டியில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையளித்துள்ளது.

அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி
அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 12:14 PM IST

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ஹைதராபாத்: பொலிவியா அணிக்கு எதிரான சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில், அர்ஜென்டினா அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் லியோனல் மெஸ்ஸியின் அதிகாரப்பூர்வ ஓய்வு அறிவிப்புக்குப் பிறகு, அர்ஜென்டினா தேசிய கால்பந்து அணி தனது புதிய சகாப்தத்தை ஒரு மறக்க முடியாத மாபெரும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், பொலிவியா அணிக்கு எதிரான நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

கடந்த மாதம் மெஸ்ஸி சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து, உலக சாம்பியனான அர்ஜென்டினா அணி அவர் இல்லாமல் எவ்வாறு செயல்படப் போகிறது என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்தது. இந்தச் சூழலில்தான், அர்ஜென்டினா அணி பொலிவியாவுடன் சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் விளையாடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அர்ஜென்டினா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இதில் ஆட்டத்தின் 19-ஆவது நிமிடத்தில் லவுட்டாரோ மார்டினெஸ் அர்ஜென்டினா அணிக்கு முதல் கோலைப் பதிவு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 29-ஆவது நிமிடத்தில் நிகோ பாஸ் இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்து அணியை வலுவான நிலைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.

இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் அர்ஜென்டினா அணியின் கையே ஓங்கி இருந்தது. இதில் 54-ஆவது நிமிடத்தில் கிறிஸ்டியன் ரொமேரோவும், 86-ஆவது நிமிடத்தில் ஜோஸ் மானுவலும் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.

குறிப்பாக, இந்தப் போட்டியில் 70 சதவீதம் அர்ஜென்டினா அணி பந்தைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது. மறுபக்கம், பொலிவியா அணி இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும், அர்ஜென்டினா அணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் பொலிவியா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.

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இதன் மூலம் மெஸ்ஸியின் ஓய்வுக்குப் பிறகு அர்ஜென்டினா அணி பெறும் முதல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியாக இது அமைந்துள்ளது. இதையடுத்து அர்ஜென்டினா அணி அடுத்ததாக புர்க்கினா பாசோ அணிக்கு எதிராக சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தப் போட்டி, வரும் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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