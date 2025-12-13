கொல்கத்தா வன்முறை: மெஸ்ஸியின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரை கைது செய்தது போலீஸ்

கொல்கத்தா வன்முறை: மெஸ்ஸியின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரை கைது செய்தது போலீஸ்
சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் கால்பந்து ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : December 13, 2025 at 3:50 PM IST
கொல்கத்தா: சால்ட் லேக் மைதானத்தில் கால்பந்து ஜாம்பவான் மெஸ்ஸி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக அதன் ஏற்பாட்டு குழுவின் மேலாளர் சதத்ரு தத்தாவை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
அர்ஜெண்டினா கால்பந்து அணியின் கேப்டனும், கால்பந்து விளையாட்டின் ஜாம்பவானாகவும் அறியப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி, 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அதன் ஒருபகுதியாக, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லி ஆகிய நகரங்களில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள 'தி கோட் டூர்' நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்கவுள்ளார்.
அந்த வகையில், இன்று கொல்கத்தாவுக்கு வந்த மெஸ்ஸிக்கு, விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அங்குள்ள லேக் டவுன் பகுதியில் 70 அடி உயரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள அவரது உருவச்சிலையை, காணொளி வாயிலாக லியோனல் மெஸ்ஸி திறந்து வைத்தார். பின்னர், சால்ட்லேக் மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியிலும் லியோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்றார்.
#Breaking: Main organiser of Messi event in #Kolkata, Satadru Dutta arrested by police. pic.twitter.com/enJkK9wiCa— Pooja Mehta (@pooja_news) December 13, 2025
மெஸ்ஸியின் வருகையையொட்டி அங்குள்ள 78 ஆயிரம் இருக்கை வசதி கொண்ட சால்ட்லேக் ஸ்டேடியத்தில் பிரமாண்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. மைதானத்திற்கு வந்த மெஸ்ஸியை சுற்றி பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இருந்ததால் அவரை சரியாக பார்க்க முடியாமல் ரசிகர்கள் தவித்தனர். அதேசமயம் மெஸ்ஸியும் வெறும் 10 நிமிடங்கள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
மெஸ்ஸி வெளியேறியதால் ஆத்திரமடைந்த ரசிகர்கள், மைதானத்திற்குள் தண்ணீர் பாட்டில்களை எறிந்தும், மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையை அடித்து நொறுக்கியும் வன்முறையில் ஈடுப்பட்டனர். இதனால் ரசிகர்கள் மீது போலீஸார் லேசான தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை கலைத்தனர். இதுதொடர்பான காணொளிகளும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Reports coming in that Satadru Dutta, the main Organizer of Messi Event has been arrested by Kolkata Police. He was the main companion of the Argentian Players. Taking him into custody now will derail the whole India event completely. pic.twitter.com/x0xCyq6arJ— Sudhanidhi Bandyopadhyay (@SudhanidhiB) December 13, 2025
இதனிடையே, இச்சம்பவத்திற்காக லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் கால்பந்து ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணைக் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் அறிவித்துள்ளார்.
#Breaking: Main organiser of Messi event in #Kolkata, Satadru Dutta arrested by police, says #WestBengal Police’s ADG Law & Order, Jawed Shamim. pic.twitter.com/KokdoojUV9— Pooja Mehta (@pooja_news) December 13, 2025
இந்நிலையில், இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழுவின் மேலாளர் சதத்ரு தத்தாவை, கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் வைத்து மேற்கு வங்க காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இதனை கொல்கத்தா டிஜிபி ராஜிவ் குமார் உறுதி செய்துள்ளார். முன்னதாக, மைதானத்திற்கு வருகை தந்திருந்த ரசிகர்களின் டிக்கெட் கட்டணம் திருப்பி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்சமயம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டு குழுவின் மேலாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் பரபரப்பான சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளது.
இதையும் படிங்க:
இதற்கு மத்தியில், கொல்கத்தாவிலிருந்து இன்று ஹைதராபாத்திற்கு வருகை தரும் மெஸ்ஸி, உப்பலில் உள்ள ராஜீவ் காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் நடைபெற இருக்கும் மெஸ்ஸியின் தி கோட் டூர் நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டின் ஆரம்ப விலையானது ரூ.1,250 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.