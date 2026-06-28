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ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026: மெஸ்ஸி, ஹாரி கேன் உலக சாதனை; அர்ஜென்டினா, இங்கிலாந்து அணிகள் அபார வெற்றி!

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டிகளில் நட்சத்திர வீரர்கள் லியோனல் மெஸ்ஸி மற்றும் ஹாரி கேன் ஆகியோர் புதிய உலக சாதனைகளைப் படைத்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளனர்.

லியோனல் மெஸ்ஸி
லியோனல் மெஸ்ஸி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 3:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் லீக் சுற்றின் கடைசி ஆட்டங்களில், அர்ஜென்டினா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் அபார வெற்றி பெற்று, தத்தமது பிரிவுகளில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன.

ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 கால்பந்து தொடர் தற்பொழுது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் 'குரூப் ஜே' பிரிவின் கடைசி லீக் போட்டியில், அர்ஜென்டினா மற்றும் ஜோர்டான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அர்ஜென்டினா அணி ஏற்கனவே அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றுவிட்டதால், முக்கிய வீரர்களுக்கு ஓய்வளித்துவிட்டு மாற்று வீரர்களுடன் இப்போட்டியை எதிர்கொண்டது.

அர்ஜென்டினா அபார வெற்றி

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், தொடக்கம் முதலே அர்ஜென்டினா அணி அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆட்டத்தின் 19ஆவது நிமிடத்தில் ஜியோவானி லோ செல்சோ கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து, 31ஆவது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை லவுடாரோ மார்டினஸ் கோலாக மாற்றினார். இதனால் முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் அர்ஜென்டினா அணி 2-0 என்ற கணக்கில் வலுவான முன்னிலை வகித்தது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் ஆதிக்கத்தை மீட்டெடுக்க ஜோர்டான் அணி தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 55ஆவது நிமிடத்தில் முசா அல்-தாமரி ஒரு அசாத்திய கோலை அடித்தார். இதன் மூலம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிராக கோல் அடித்த முதல் அணி என்ற பெருமையை ஜோர்டான் பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டத்தின் 60ஆவது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி மாற்று வீரராகக் களம் புகுந்தார்.

களமிறங்கியது முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மெஸ்ஸி, ஆட்டத்தின் 80ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு ஃபிரீ-கிக் மூலம் கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இந்த கோலின் மூலம், உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே தொடர்ந்து 7 போட்டிகளில் கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற வரலாற்று உலக சாதனையையும் லியோனல் மெஸ்ஸி படைத்தார். இறுதியில் அர்ஜென்டினா அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஜோர்டானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

இங்கிலாந்து அசத்தல்

இன்று நடைபெற்ற 'குரூப் எல்' பிரிவின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் பனாமா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்தினர். இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் கோல் ஏதும் அடிக்காமல் சமநிலை வகித்தன.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி தனது அதிரடி ஆட்டத்திற்குத் திரும்பியது. ஆட்டத்தின் 62ஆவது நிமிடத்தில் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் இங்கிலாந்து அணிக்காக முதல் கோலை அடித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து, நட்சத்திர வீரர் ஹாரி கேன் ஆட்டத்தின் 67ஆவது நிமிடத்தில் மற்றுமொரு கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இந்த கோலின் மூலம் ஹாரி கேன் உலகக் கோப்பை தொடர்களில் தனது 11ஆவது கோலைப் பதிவு செய்தார்.

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இதன் மூலம் இங்கிலாந்து கால்பந்து வரலாற்றில், உலகக் கோப்பைகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற கேரி லினேக்கரின் (10 கோல்கள்) நீண்டகால சாதனையை ஹாரி கேன் முறியடித்து புதிய வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார். இறுதியில் இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் பனாமா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 'குரூப் எல்' பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி முதலிடம் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
JORDAN VS ARGENTINA
PANAMA VS ENGLAND
ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026
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