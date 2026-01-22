ETV Bharat / sports

கரூரில் மாநில அளவிலான கூடைபந்து போட்டி: உற்சாகமுடன் பங்கேற்ற வீரர், வீராங்கனைகள்

மாநில அளவிலான கூடைபந்து போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
கரூர்: திருவள்ளுவர் விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று தொடங்கிய ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்கான மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து போட்டிகளில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன.

கரூர் டெக்ஸ்சிட்டி கூடைப்பந்து கழகம் மற்றும் கரூர் மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகம் சார்பில் 9-வது மாநில அளவிலான ஆடவர் மற்றும் மகளிர் கூடைப்பந்து போட்டிகள் நேற்று முதல் (ஜனவரி 21) கரூரில் உள்ள திருவள்ளுவர் விளையாட்டு மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த தொடரில் கரூர் ,ஈரோடு, திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, சேலம், நாமக்கல் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இதில் ஆடவர் பிரிவில் 16 அணிகளும், மகளிர் பிரிவில் 12 அணிகளும் போட்டியிடுகின்றன.

இந்த கூடைப்பந்து போட்டியை கரூர் மாநகராட்சி மேயர் கவிதா கணேசன், துணை மேயர் தாரணி சரவணன், மாநகராட்சி மண்டலக்குழு தலைவர் கோல்ட்ஸ்பாட் ராஜா இணைந்து தொடங்கி வைத்தனர். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கரூர் கரூர் மாவட்ட கூடைப்பந்து கழகத்தலைவர் ஆர்.தனபதி தலைமை வகித்தார்.

மாநில அளவிலான கூடைபந்து போட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் நேற்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் சேலம் ஸ்பார்க் கிளப் அணி 101-73 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் கரூர் சிட்டி பாய்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற போட்டியில் கரூர் கூடைப்பந்து கிளப் அணி 83-67 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் திண்டுக்கல் ஜிடிஎன் கல்லூரி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.

பின்னர் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் திருச்சி அணி 52-18 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் திண்டுக்கல் அணியையும், கோவை பிபிசி அணி 80-72 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் சிவகாசி வாரியர்ஸ் அணியையும் வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தன. இந்த தொடரானது ஜனவரி 25ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

இந்த தொடரில் வெற்றி பெறும் அணிகளுக்கு தி.மு.க சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.செந்தில் பாலாஜி, கோப்பை மற்றும் பரிசுகளை வழங்குவார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த கூடைப்பந்து போட்டிகளை விளையாட்டு ரசிகர்கள் ஆர்வமாக கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

