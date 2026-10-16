ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் 2026 | காலிறுதியில் மெத்வதேவ், ஜோடர் அபார வெற்றி!
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் வரலாற்றிலேயே அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய மிக இளம் வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை ரஃபேல் ஜோடர் படைத்துள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 7:34 PM IST
ஹைதராபாத்: ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் காலிறுதி ஆட்டங்களில் ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வதேவ் மற்றும் ஸ்பெயினின் வளர்ந்து வரும் இளம் வீரர் ரஃபேல் ஜோடர் ஆகியோர் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறினர்.
சர்வதேச டென்னிஸ் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்று வரும் ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர், தற்போது விறுவிறுப்பான இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டங்கள் நேற்று நடைபெற்றன. இதில் நடைபெற்ற ஒரு காலிறுதி ஆட்டத்தில், ரஷ்யாவின் நட்சத்திர வீரரான டேனில் மெத்வதேவ், அமெரிக்காவின் முன்னணி வீரர் டாமி பாலை எதிர்கொண்டார்.
மெத்வதேவ் அசத்தல்
இப்போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மெத்வதேவ், முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் மிகச்சிறப்பாக கம்பேக் கொடுத்த டாமி பால், 6-1 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி மெத்வதேவுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் ஆட்டம் மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது.
.@DaniilMedwed marches into the final four 🔥 The moment the 2019 champion reached his third Shanghai semi-final. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/rjn7ZaXzDD— ATP Tour (@atptour) October 16, 2026
மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் வலுவான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மெத்வதேவ், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி ஆதிக்கம் செலுத்தினார். இதன் மூலம் மூன்றாவது செட்டை மெத்வதேவ் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். போட்டி முடிவில் டேனில் மெத்வதேவ் 6-3, 1-6, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் டாமி பாலை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
சாதனை படைத்த ஜோடர்
மற்றொரு பரபரப்பான காலிறுதி ஆட்டத்தில், நோர்வேயின் உலகின் முன்னணி வீரரான காஸ்பர் ரூடை எதிர்த்து, ஸ்பெயினின் இளம் வீரர் ரஃபேல் ஜோடர் பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் அபாரமாக விளையாடிய காஸ்பர் ரூட், 6-4 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றினார். பின்னர் இரண்டாவது செட்டில் சிறப்பாக மீண்டு வந்த ஜோடர், 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றிப் பதிலடி கொடுத்தார்.
இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க மூன்றாவது செட் ஆட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்த ரஃபேல் ஜோடர், 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்று காஸ்பர் ரூட்டிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் ரஃபேல் ஜோடர் 4-6, 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் காஸ்பர் ரூட்டை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
When Rafael Jodar saves the best for last 🤯 @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/xVA3HaEIUE— ATP Tour (@atptour) October 16, 2026
|இதையும் படிங்க
இந்த வெற்றியின் மூலம், ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் வரலாற்றிலேயே அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய மிக இளம் வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனையை ஜோடர் படைத்துள்ளார். இதையடுத்து நாளை நடைபெறும் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், அனுபவ வீரரான டேனில் மெத்வதேவை எதிர்த்து ரஃபேல் ஜோடர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.