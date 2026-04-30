அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு சர்ச்சை: ரகுவன்ஷி விவகாரத்தில் எம்சிசி அதிரடி விளக்கம்
ரகுவன்ஷி பிட்ச்சின் நடுவே வேண்டுமென்றே பாதையை மாற்றி ஓடி, பந்துக்கும் விக்கெட்டுக்கும் இடையே குறுக்கே வந்ததே அவரது அவுட்டிற்கு காரணம் என எம்சிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Published : April 30, 2026 at 4:13 PM IST
ஹைதராபாத்: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸுக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷியின் 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' அவுட் சர்ச்சை குறித்து மெரில்போன் கிரிக்கெட் கிளப் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நடைபெற்ற 38-வது லீக் போட்டியில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது.
இந்த நிலையில், இப்போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி ஆட்டமிழந்த முறை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அதன்படி, ஆட்டத்தின் 5-வது ஓவரை லக்னோவின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசினார். அப்போது பந்தை எதிர் கொண்ட ரகுவன்ஷி, பந்தை அடித்து விட்டு ரன் எடுக்க முயன்று பின் மீண்டும் கிரீஸிற்குத் திரும்பினார். அப்போது லக்னோ ஃபீல்டர் எறிந்த பந்து ஸ்டம்பை நோக்கி வந்தது.
ஆனால் பந்து ரகுவன்ஷியின் உடலில் பட்டதை அடுத்து, லக்னோ அணி வீரர்கள் கள நடுவர்களிடம் முறையிட்டனர். இதனையடுத்து கள நடுவர்கள் முடிவை மூன்றாவது நடுவரிடம் ஒப்படைத்தனர். காட்சிகளை ஆய்வு செய்த நடுவர், ரகுவன்ஷி வேண்டுமென்றே பந்தை தடுத்ததாக கூறி, 'அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு' முறையில் அவுட் என தீர்ப்பு வழங்கினார். இது ரகுவன்ஷி உள்பட ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
What are your thoughts on the Obstructing the field decision in KKR vs LSG match? 📢 pic.twitter.com/oI4abxn4wu— Johns. (@CricCrazyJohns) April 26, 2026
மூன்றாம் நடுவரின் முடிவில் ஆத்திரமடைந்த ரகுவன்ஷி, பெவிலியன் நோக்கிச் செல்லும் போது எல்லையில் இருந்த குஷனை தனது பேட்டால் ஓங்கி அடித்தும், ஹெல்மெட்டை தூக்கி வீசியும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால், ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதாக ரகுவன்ஷிக்கு போட்டி கட்டணத்தில் இருந்து 20 சதவீதமும், ஒரு டிமெரிட் புள்ளியும் அபராதமாகவும் விதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் இந்த அபாரதம் குறித்தும் விமர்சனங்கள் எழத்தொடங்கின.
இந்நிலையில் தான் அங்கிரிஷ் ரங்குவன்ஷியின் விக்கெட் குறித்து கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான விதிகளை உருவாக்கும் அமைப்பான மெரில்போன் கிரிக்கெட் கிளப் விளக்கமளித்துள்ளது. இதுகுறித்து எம்சிசி கூறுகையில், ”ஒரு பேட்டர் வார்த்தையாலோ அல்லது செயலாலோ எதிரணி ஃபீல்டரை 'திட்டமிட்டு' தடுக்க முயன்றால் மட்டுமே அவர் அப்ஸ்ட்ரக்டிங் தி ஃபீல்டு முறையில் ஆட்டமிழந்ததாகக் கருதப்படுவார்.
ஆனால், இதில் தீர்ப்புகளை சரியாக வழங்குவது கடினம் என்றாலும், அதற்கான சில வழிகாட்டுதல்களை எம்சிசி ஏற்கெனவே வகுத்துள்ளது. அதன்படி, ஒரு பேட்டர் ஓடும்போது தனது திசையை மாற்றினாலோ, குறிப்பாக பிட்ச்சின் மீது ஓடினாலோ அல்லது பந்தை தடுக்கும் முயற்சியில் ஒரு பாதையைத் தவிர்த்து வேறு பாதையில் சென்றாலோ அது 'திட்டமிட்ட செயலாகவே' கருதப்படும்.
அதன் அடிப்படையிலேயே ரகுவன்ஷியின் விக்கெட் சரியானது என்று நாங்கள் கருதுகிறோம். ஏனெனில், ரகுவன்ஷி முதலில் 'ஆஃப் சைடில்' ஓடத் தொடங்கினார். பந்து ஃபீல்டரிடம் சென்றதும், அவர் பிட்ச்சின் நடுப்பகுதிக்கு வந்து, பின்னர் மீண்டும் 'லெக் சைடில்' திரும்பி ஓடினார். இதன் மூலம் பந்திற்கும் விக்கெட்டிற்கும் இடையில் அவர் தன்னை நிறுத்திக்கொண்டார். இது வரையறைப்படி ஒரு திட்டமிட்ட செயலாகவே கருதப்படும்.
MCC has issued a Law clarification relating to Obstructing the Field, following a recent incident in the Indian Premier League.— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) April 30, 2026
ஒருவேளை அவர் ஆஃப் சைடிலேயே மீண்டும் கிரீஸுக்குள் நுழைய முயற்சி செய்திருந்தால் பந்து அவர் மீது பட்டிருக்காது. மேலும் தொடக்கம் முதலே அவர் லெக் சைடிலேயே ஓடி, அதே பக்கமே திரும்பியிருந்து பந்து அவர் மேல் பட்டிருந்தாலும் அது 'நாட் அவுட்' ஆக இருந்திருக்கும். ஆனால் பிட்ச்சைக் குறுக்காகக் கடந்ததே அவரது ஆட்டமிழப்பிற்குக் காரணம்" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இதையும் படிக்கவும்
இதனால் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷிக்கு மூன்றாம் நடுவர் வழங்கிய தீர்ப்பு முற்றிலும் சரியானது என்பது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும் இதுகுறித்த விவாதங்கள் சமூக வலைதளங்களில் நடைபெற்று கொண்டே தான் வருகிறது. அதனால் இந்த விதிமுறையில் சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழத்தொடங்கியுள்ளன.