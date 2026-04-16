மும்பை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்: புதிய வரலாறு படைத்த எம்சிஏ
இந்தியாவிலேயே தனது மாநில வீரர்களுக்கு ஒப்பந்த முறையை அறிமுகப்படுத்திய முதல் கிரிக்கெட் சங்கம் என்ற வரலாறை மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் படைத்துள்ளது.
Published : April 16, 2026 at 8:37 PM IST
மும்பை: மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும், அவர்களின் நிதி சுமையை குறைக்கும் வகையிலும் ஒப்பந்த முறையை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு ஒன்று கிரிக்கெட் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அந்த வகையில், இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மாநில உள்ளூர் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஆண்டு ஒப்பந்த முறையை அறிமுகப்படுத்துவதாக மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) பின்பற்றும் ஒப்பந்த முறையைப் போலவே, வீரர்களின் செயல்பாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு மூன்று நிலைகளில் வீரர்களுக்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்க மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் முன் வந்துள்ளது. அதே சமயம் இந்த ஒப்பந்தம் அனைத்து வீரர்களுக்கும் பொருந்தாது என்றும், அதற்கான சில முக்கிய தகுதிகளையும் அந்த மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் நிர்ணயித்துள்ளது. அதன்படி,
- கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்திய அணிக்காக விளையாடாத வீரர்கள்
- கடந்த இரண்டு சீசன்களில் ஐபிஎல் அணிகளில் இடம் பெறாத வீரர்கள்
- உடற்தகுதியை பூர்த்தி செய்பவர்கள்
- தேர்வுக் குழுவின் பரிந்துரை பெற்றவர்கள் ஆகியோருக்கு மட்டுமே இந்த ஒப்பந்தம் பொருந்தும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
ஒப்பந்த ஊதிய விவரங்கள்
- கிரேடு A: ஆண்டுக்கு ரூ.12 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை
- கிரேடு B: ஆண்டுக்கு ரூ.8 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை
- கிரேடு C: ஆண்டுக்கு ரூ. 8 லட்சம் வரை
இது தவிர, மாநில வாரியத்தின் கொள்கைகளின் படி வீரர்களுக்கு போட்டி கட்டணம் (Match fees), தினசரி படிகள் மற்றும் செயல்பாட்டின் அடிப்படையிலான ஊக்கத்தொகைகளும் கூடுதலாக வழங்கப்படும் என்றும் மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. இது உள்ளூர் வீரர்களுக்கு ஆதரவளிப்பதுடன், அவர்கள் சிறப்பாக செயல்பட உத்வேகத்தையும் வழங்கும் என்றும் மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் கூறியுள்ளது.
The Mumbai Cricket Association has become the first state association in India to introduce a contract system for domestic players.— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 16, 2026
The contracts are set to be worth between INR 8 and 20 lakh per annum
இது குறித்து மும்பை கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் அஜிங்க்யா நாயக் கூறுகையில், "இந்த முயற்சி மும்பை கிரிக்கெட்டில் ஒரு புதிய மைல்கல். வீரர்களுக்கு ஒப்பந்த முறையை அமல்படுத்திய முதல் சங்கம் என்பதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கிறோம். இது எங்கள் உள்ளூர் வீரர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை வழங்கும் ஒரு முற்போக்கான நடவடிக்கையாகும்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், உள்ளூர் வீரர்களுக்கான இந்த ஒப்பந்த திட்டம் 2026-27 சீசனில் இருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்பதையும் அவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் மாநில வீரர்களுக்கு ஒப்பந்த பட்டியலை அறிவித்த முதல் கிரிக்கெட் சங்கம் என்ற வரலாறையும் மும்பை கிரிக்கெட் சங்கம் படைத்துள்ளது. எம்சிஏ-வின் இந்த திட்டத்திற்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து ஆதரவு கிடைத்திருக்கும் நிலையில், மற்ற மாநில கிரிக்கெட் சங்கங்களும் இதனை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழத் தொடங்கியுள்ளன.