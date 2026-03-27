பிரான்ஸ் அணிக்காக அதிக கோல்கள்: ஜிரூட்டின் சாதனையை நெருங்கும் எம்பாப்பே
பிரான்ஸ் கால்பந்தாட்ட வரலாற்றில் அதிக கோல்களை பதிவு செய்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை கிலியன் எம்பாப்பே பெற்றுள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 12:50 PM IST
ஹதராபாத்: பிரேசில் அணிக்கு எதிரான நட்புரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி 2–1 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்த பிரம்மாண்ட விளையாட்டுத் தொடரை மெக்சிகோ, கனடா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று நாடுகள் இணைந்து நடத்துகின்றன. மேலும் இத்தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் லீக் சுற்றில் மோதவுள்ளன.
தொடக்கப் போட்டி, மெக்சிகோ நகரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற எஸ்டாடியோ அஸ்டெகாவில் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 104 போட்டிகளுடன், 39 நாள்கள் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா, ஜூலை 19ஆம் தேதி நியூ ஜெர்சியில் நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியுடன் முடிவடையவுள்ளது. இதற்காக தகுதிப்பெற்ற அனைத்து அணி வீரர்களும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக இன்று நடைபெற்ற நட்புரீதியிலான ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் மற்றும் பிரேசில் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பாஸ்டனிலுள்ள கில்லட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கத்தில் இருந்து பிரான்ஸ் அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வந்தது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 32ஆவது நிமிடத்தில் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே முதல் கோலை அடித்து பிரான்ஸ் அணிக்கு முன்னிலை தேடித்தந்தார்.
மறுபக்கம் பிரேசில் அணி வீரர்கள் கோலடிக்கும் வாய்ப்புகளை தவறவிட்ட, முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் பிரான்ஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இதனையடுத்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணி வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு கோலடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் ஆட்டத்தின் 65ஆவது நிமிடத்தில் யூகோ எக்கிடிக்கே பிரான்ஸ் அணிக்காக இரண்டாவது கோலை அடித்து அசத்தினார்.
அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய பிரேசில் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 78ஆவது நிமிடத்தில் பிரேமர் கோலடித்து அணிக்கு நம்பிக்கை அளித்தார். ஆனால் அதன்பின் பிரேசில் அணி வீரர்களால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் பிரான்ஸ் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரேசில் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே கோலடித்ததன் மூலம் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். அந்தவகையில், பிரான்ஸ் கால்பந்தாட்ட வரலாற்றில் அதிக கோல்களை பதிவு செய்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் முன்னாள் ஜாம்பவான் தியரி ஹென்றியை (51 கோல்கள்) ஏற்கனவே பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு, இப்போது முதலிடத்தில் இருக்கும் ஒலிவியர் ஜிரூட்டின் சாதனையை நெருங்கியுள்ளார்.
இந்த பட்டியலில் ஒலிவியர் ஜிரூட் 57 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், எம்பாப்பே 56 கோல்களுடன் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இன்னும் எம்பாப்பே இரண்டு கோல்களைப் பதிவு செய்யும் பட்சத்தில் ஜிரூட்டின் சாதனையை முறியடிப்பதுடன், பிரான்ஸ் கால்பந்தாட்ட வரலாற்றில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் அவர் படைப்பார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரான்ஸ் அணிக்காக அதிக கோல்களை அடித்த வீரர்கள்
- ஒலிவியர் ஜிரூட் - 57 கோல்கள்
- கிலியன் எம்பாப்பே - 56 கோல்கள்
- தியரி ஹென்றி - 51 கோல்கள்
- ஆன்வான் கிரீஸ்மேன் - 44 கோல்கள்
- மிச்செல் பிளாட்டினி - 41 கோல்கள்