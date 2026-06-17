எம்பாப்பே அபார ஆட்டம் மூலம் பிரான்ஸ் வெற்றி; 28 ஆண்டுகளுக்கு பின் வரலாறு படைத்த நார்வே
28 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற நார்வே அணி முதல் போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்தது
Published : June 17, 2026 at 7:49 AM IST
ஹைதராபாத்: எம்பாப்பே 2 கோல்கள் அடித்ததன் மூலம் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரை பிரான்ஸ் அணி வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
23வது ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி தொடங்கி அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று அமெரிக்கா நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற I பிரிவு போட்டியில் பிரான்ஸ், செனகல் அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் முதல் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டினர். ஆட்டத்தின் 2வது நிமிடத்தில் செனகல் வீரர் நிகோலஸ் ஜாக்சனுக்கு கிடைத்த ஃப்ரி கிக் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். பின்னர் இரு அணிகளும் தற்காப்பு ஆட்டத்தில் கவனம் செலுத்தியது.
Mbappe takes top spot 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/H9F3yePsxv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
இதனால் முதல் பாதியில் இரு அணிகளாலும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் போட்டியின் 65வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கைலியன் எம்பாப்பே மைக்கெல் ஒலீஸ் உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 81வது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் வீரர் பிராட்லி பார்கோலா, அட்ரியன் ராபியோட் உதவியுடன் கோல் போஸ்டின் வலது பக்கத்தில் அடித்து இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்தார்.
இதன்மூலம் பிரான்ஸ் அணி வலுவான முன்னிலை பெற்ற நிலையில், செனகல் முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டியது. இந்த வேளையில் அந்த அணியின் இப்ராஹிம் எம்பாயி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் 94வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து போட்டி கடைசி கட்டத்தில் விறுவிறுப்படைந்த நிலையில், 95வது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே கோல் போஸ்டின் இடது பக்கத்தில் அடித்து பிரான்ஸ் அணியின் வெற்றியை உதவி செய்தார். 3-1 என்ற வெற்றியின் மூலம் பிரான்ஸ் அணிக்கு 3 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது.
கைலியன் எம்பாப்பே சாதனை
கைலியன் எம்பாப்பே 2 கோல்கள் அடித்ததன் மூலம் பிரான்ஸ் அணிக்காக உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். இதுவரை சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் 58 கோல்கள் அடித்துள்ள எம்பாப்பே, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் 15 போட்டிகளில் 14 கோல்கள் அடித்துள்ளார். இதன்மூலம் அர்ஜெண்டினா வீரர் மெஸ்ஸியின் 13 கோல்கள் என்ற சாதனையை முறியடித்துள்ளார். உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் வரிசையில் மிரோஸ்லர் க்லோஸ் (16) முன்னிலையில் உள்ளார்.
ஈராக்கை பந்தாடிய நார்வே
பாஸ்டன் நகரில் நடைபெற்ற ’I’ பிரிவு போட்டியில் ஈராக், நார்வே அணிகள் மோதின. நார்வே கால்பந்து அணி 28 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. போட்டி தொடங்கியது முதல் இரு அணிகளும் முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டியது. இந்நிலையில் நார்வே அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் 28வது நிமிடத்தில் டேவிட் மொல்லர் ஓல்ஃப் உதவியுடன் முதல் கோல் அடித்தார். பின்னர் ஈராக் அணி பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஆட்டத்தின் 38வது நிமிடத்தில் கோல் போஸ்டின் வலது கார்னர் திசையில் அடித்து அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.
An opening match win for Norway 🇳🇴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
தொடர்ந்து இளம் வீரர் ஹாலண்ட் அபார ஆட்டம் மூலம் நார்வே அணிக்கு 42வது நிமிடத்தில் இரண்டாவது கோல் கிடைத்தது. இதன்மூலம் அந்த அணி வலுவான முன்னிலை பெற்ற நிலையில், ஈராக் அணியால் மோண்டு வர முடியவில்லை. 76வது நிமிடத்தில் நார்வே அணியின் லியோ ஓஸ்திகார்ட் தலையால் பந்தை அடித்து 3வது கோலை பதிவு செய்தார்.
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தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் ஈராக் அணியின் அய்மென் ஹுசைன் தங்களது அணியின் கோல் போஸ்டில் அடித்து தவறு செய்தார். இந்த ஓன் கோல் (own goal) மூலம் 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்தது. இதன்மூலம் 28 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்ற நார்வே அணி முதல் போட்டியில் வெற்றியை பதிவு செய்தது. மேலும் இது ஃபிஃபா தொடரில் நார்வே அணி அதிக கோல் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியாகும் இதன்மூலம் I பிரிவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.