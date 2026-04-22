லாலிகா: எம்பாப்பே, வினிசியஸ் மேஜிக்; மீண்டும் வெற்றிப்பாதைக்கு திரும்பியது ரியல் மேட்ரிட்
டெபோர்டிவோ அலாவெஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் லாலிகா புள்ளிப்பட்டியலில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 73 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 2:40 PM IST
ஹைதராபாத்: டெபோர்டிவோ அலாவெஸ் அணிக்கு எதிரான லாலிகா லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஸ்பெய்னின் புகழ் பெற்ற கால்பந்து தொடரான லா லிகா தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் ரியல் மேட்ரிட் மற்றும் டெபோர்டிவோ அலாவெஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ரியல் மேட்ரிட் கம்பேக்
அதிலும் குறிப்பாக ரியல் மேட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிலியன் எம்பாப்பே ஆட்டத்தின் 30ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்டத்தில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் வினிசியஸ் ஜூனியர் கோலடிக்க, ரியல் மேட்ரிட்டின் வெற்றியும் உறுதியானது.
🏁 FP: @RealMadrid 2-1 @Alaves— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 21, 2026
⚽ 30' @KMbappe
⚽ 50' @ViniJr
⚽ 90'+3' T. Martínez
பின்னர் இறுதிவரை போராடிய டெபோர்டிவோ அலாவெஸ் அணிக்கு ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 90+3ஆவது நிமிடத்தில் டோனி மார்டினிஸ் கோலடித்து ஆறுதலளித்தார். இறுதியில் ரியல் மேட்ரிட் அணியானது 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அலாவெஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் லாலிகா புள்ளிப்பட்டியலில் ரியல் மேட்ரிட் அணி 73 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
ரியல் பிடிஸ் அசத்தல்
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் ஜிரோனா எஃப்.சி. மற்றும் ரியல் பிடிஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் ஆட்டம் தொடங்கிய 7ஆவது நிமிடத்தில் ஜிரோனா அணியின் விக்டர் கோலடித்து அசத்தினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய பிடிஸ் அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 23ஆவது நிமிடத்தில் மார்க் ரோகா மூலம் முதல் கோலானது கிடைத்தது.
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் இரு அணியும் தலா ஒரு கோலை பதிவு செய்து போட்டியை சமன் செய்திருந்தன. பின்னர் தொடங்கிய இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தின் 63ஆவது நிமிடத்தில் பிடிஸ் அணியின் அப்டே கோலடித்து அணியை முன்னிலை படுத்தினார். பின்னர் ஆட்டத்தின் 68ஆவது நிமிடத்தில் ஜிரோனா அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பானது கிடைத்தது. அதனை பயன்படுத்திக்கொண்ட அஸாதின் கோலை பதிவு செய்தார்.
FINAL #GironaRealBetis 2-3— LALIGA (@LaLiga) April 21, 2026
FINAL #GironaRealBetis 2-3
இதனால் இந்த போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்திருந்தது. பின்னர் ஆட்டத்தின் 80ஆவது நிமிடத்தில் பிடிஸ் அணிக்காக ரோட்ரிகோ கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ரியல் பிடிஸ் அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் ஜிரோனா எஃப்சி அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.