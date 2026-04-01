முடிவுக்கு வரும் மேக்ஸ்வெல் சகாப்தம்? ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்வாகம் எடுத்த அதிரடி முடிவு

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் பிராண்டன் டகெட் மற்றும் ஜேக் வெதர்லெட் ஆகியோர் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒப்பந்தப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

Published : April 1, 2026 at 6:40 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் வருடாந்திர ஒப்பந்தப் பட்டியலில் இருந்து நட்சத்திர வீரர்கள் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மற்ற்ம் சாம் கொன்ஸ்டாஸ் ஆகியோர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான வீரர்களின் வருடாந்திர மத்திய ஒப்பந்தப் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டது. இந்தப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிளென் மேக்ஸ்வெல் மற்றும் இளம் வீரர் சாம் கொன்ஸ்டாஸ் ஆகியோரின் பெயர்கள் இடம்பெறாதது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குறிப்பாக கிளென் மேக்ஸ்வெல்லின் பெயர் ஒப்பந்தப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும் நீண்ட காலமாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விளையாடாதது, மோசமான ஃபார்ம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அவருடைய ஒப்பந்ததை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் நீட்டிக்கவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதுதவிர அவர், சமீப காலங்களில் காயம் காரணமாக பல தொடர்களை தவறவிட்டுள்ளதுடன், நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரிலும் பங்கேற்கவில்லை. இதன் காரணமாக மேக்ஸ்வெல்லின் கிரிக்கெட் எதிர்காலம் குறித்த கேள்விகள் அதிகரித்து வரும் வேளையில் தற்சமயம், ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒப்பந்தப் பட்டியலிலும் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. இது கிரக்கெட்டில் அவரின் சகாப்தம் முடிவுக்கு வருவதையே காட்டுவதாக கூறப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான கிளென் மேக்ஸ்வெல், இதுவரை 7 டெஸ்ட், 149 ஒருநாள் மற்றும் 130 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் பேட்டிங்கில் 6 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ரன்களையும், பவுலிங்கில் 130+ விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர, கடந்த 2015 மற்றும் 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை, 2021 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் அவர் அங்கம் வகித்திருந்தார்.

அவரைத் தவிர்த்து, இளம் அதிரடி வீரரான சாம் கொன்ஸ்டாஸும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒப்பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவின் எதிர்கால நட்சத்திரமாக சாம் கொன்ஸ்டாஸ் திகழ்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் அவரும் ஒப்பந்தப் பட்டியலில் இருந்து அதிரடியாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இது ஒருபக்கம் இருக்க, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் சில வீரர்களை புதிதாக ஒப்பந்தப் பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. அந்தவகையில், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் பிராண்டன் டகெட் மற்றும் ஜேக் வெதர்லெட் ஆகியோர் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒப்பந்த பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் வாரியத்தின் ஒப்பந்தப் பட்டியல்: சேவியர் பார்ட்லெட், ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பாட் கம்மின்ஸ், பிரெண்டன் டகெட், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னமேன், மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, நாதன் லயன், மிட்செல் மார்ஷ், டாட் மர்ஃபி, மைக்கேல் நெசர், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர், ஆடம் ஜம்பா.

ஒப்பந்தப் பட்டியலில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள்: கிளென் மேக்ஸ்வெல், சாம் கொன்ஸ்டாஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மேத்யூ ஷார்ட், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், லான்ஸ் மோரிஸ்.

