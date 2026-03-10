ஐபிஎல் 2026: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் மேத்யூ ஹைடன்

ETV Bharat / sports

ஓய்வுக்கு பிறகு தொலைக்காட்சி வர்ணனையில் ஈடுபட்டு வந்த மேத்யூ ஹைடன், கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் ஆலோசகராக பதவி வகித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேத்யூ ஹைடன்
மேத்யூ ஹைடன் (IANS)
Published : March 10, 2026 at 1:36 PM IST

ஹைதராபாத்: வரும் ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ ஹைடன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் திருவிழாவின் 19-வது சீசன் இந்தாண்டு மார்ச் 28-ம் தேதி மூதல் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ளது. அதே சமயம் இந்த தொடருக்கான போட்டி ஆட்டவணையானது இதுவரை வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் கூடிய விரையில் போட்டி அட்டவணையை பிசிசிஐ வெளியிடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனையடுத்து ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் வீரர்கள் தங்களை தயார்ப்படுத்தி வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக முன்னாள் சாம்பியனான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் தீவிரமான தயாரிப்புகளில் இறக்கியுள்ளது. குறிப்பாக இந்த முறை அந்த அணி தங்களுடைய இரண்டாவது சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்துடன் தொடரை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் நிர்வாகம் இந்த ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்னதாக அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் மேத்யூ ஹைடனை நியமித்துள்ளது. மேலும் இதனை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் வாயிலாக உறுதி செய்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 1994 முதல் 2009-ம் ஆண்டு வரையிலும் விளையாடிய மேத்யூ ஹைடன், 103 டெஸ்ட், 161 ஒருநாள் மற்றும் 9 டி20 போட்டிகளில் அணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்டில் 30 சதங்கள் மற்றும் 29 அரை சதங்களுடன் 8,625 ரன்களை குவித்துள்ளார்.

இது தவிர ஒருநாள் போட்டிகளில் 10 சதங்கள், 36 அரை சதங்களுடன் 6,133 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் 4 அரை சதங்களுடன் 308 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். இது தவிர 2008 முதல் 2010 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 32 போட்டிகளில் விளையாடிய ஹைடன் 8 அரைசதங்களுடன் 1,107 ரன்களை விளாசினார்.

மேலும் 2003 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் மிக முக்கிய பங்கை வகித்திருந்தார். அதே சமயம் 2010-ம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்களுடைய முதல் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றதிலும் ஹைடனின் பங்கு முக்கியமானது.

தனது ஓய்வுக்குப் பிறகு தொலைக்காட்சி வர்ணனையில் ஈடுபட்டு வந்த மேத்யூ ஹைடன், கடந்த 2021-ம் ஆண்டு பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங் ஆலோசகராக பதவி வகித்தார். அந்தாண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதில் மேத்யூ ஹைடனின் பங்கும் உண்டு.

இந்த நிலையில் தான் தற்சமயம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியானது தங்கள் அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக மேத்யூ ஹைடனை நியமித்துள்ளது. இதன் மூலம் எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் பேட்டிங் அனுகுமுறையில் பல மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

