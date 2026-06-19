மேத்யூ ரென்ஷா அபார பேட்டிங்; வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி டி20 தொடரைக் கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா
இப்போட்டியில் அரைசதம் கடந்து, ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்த மேத்யூ ரென்ஷா, ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : June 19, 2026 at 6:35 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், டி20 தொடரையும் 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை பெற்றது. இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று சட்டோகிராமில் நடைபெற்றது.
இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்குத் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 11 ரன்களிலும், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 20 ரன்களிலும், கூப்பர் கான்னோலி ஒரு ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து வெளியேறினர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ ரென்ஷா மற்றும் டிம் டேவிட் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரென்ஷா அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அதேசமயம் மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த டிம் டேவிட் 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 45 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த நிகில் சௌத்ரியும் 8 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் தூணாக நின்ற மேத்யூ ரென்ஷா, 4 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸர்கள் என 89 ரன்களைக் குவித்து அணிக்குச் சிறந்த ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
Tawhid Hridoy goes aerial and clears the boundary with authority! pic.twitter.com/lYtNYcENNb— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 19, 2026
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 196 ரன்களைச் சேர்த்தது. வங்கதேச அணி தரப்பில் நசும் அஹ்மத் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு, தன்சித் ஹசன் மற்றும் சயீஃப் ஹசன் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கி, அணிக்குத் தேவையான வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தனர்.
இதில் அதிரடியாக 30 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் தன்சித் ஹசன் விக்கெட்டை இழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து 42 ரன்கள் எடுத்திருந்த சயீஃப் ஹசனும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய சௌமியா சர்க்காரும் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். பின்னர் இணைந்த பர்வேஸ் ஹொசைன் மற்றும் கேப்டன் தவ்ஹித் ஹரிடோய் ஜோடி, அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
இதனால் வங்கதேச அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 36 ரன்களுக்கு பர்வேஸ் ஹொசைனும், 35 ரன்களில் தவ்ஹித் ஹரிடோயும் விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களாலும் ஆஸ்திரேலியாவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை. இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 189 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.
Matt Renshaw produced his best T20 innings for Australia to help clinch a series victory over Bangladesh with a game to spare #BANvAUS— cricket.com.au (@cricketcomau) June 19, 2026
Recap: https://t.co/9TZ5kwxx5q pic.twitter.com/24dkzQXOOi
இதையும் படிங்க:
ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஆரோன் ஹார்டி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி 89 ரன்கள் குவித்து, ஆஸ்திரேலிய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்த மேத்யூ ரென்ஷா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.