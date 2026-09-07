புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா? இன்டர் மியாமி ஜூனியர் அணியை சாம்பியனாக்கிய மேடியோ மெஸ்ஸி!
மேடியோ மெஸ்ஸியின் தலைமையில் களமிறங்கிய இன்டர் மியாமி அண்டர்-12 அணியானது, புகழ்பெற்ற நேப்பிள்ஸ் கோப்பை (Copa Naples) தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 4:24 PM IST
ஹைதராபாத்: கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியின் இரண்டாவது மகன் மேடியோ மெஸ்ஸி, இன்டர் மியாமி அகாடமி (யு-12) அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தி, நேப்பிள்ஸ் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
கால்பந்து உலகின் முடிசூடா மன்னனாக அறியப்படுபவர் அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த லியோனல் மெஸ்ஸி. சர்வதேச கால்பந்து அரங்கில் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ள லியோனல் மெஸ்ஸி, சமீபத்தில் தனது சர்வதேச ஓய்வு முடிவை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார். தற்சமயம் சர்வதேசப் போட்டிகளில் இருந்து மட்டுமே ஓய்வு அறிவித்துள்ள மெஸ்ஸி, இன்டர் மியாமி உள்ளிட்ட கிளப் அணிகளுக்காகத் தொடர்ந்து விளையாடுவேன் என்று கூறியுள்ளார்.
இந்த நிலையில், லியோனல் மெஸ்ஸியின் இரண்டாவது மகனான மேடியோ மெஸ்ஸியும் தற்சமயம் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடித்து தனது தந்தைக்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார். மேடியோ மெஸ்ஸியின் தலைமையில் களமிறங்கிய இன்டர் மியாமி அண்டர்-12 அணியானது, புகழ்பெற்ற நேப்பிள்ஸ் கோப்பை (Copa Naples) தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
தற்சமயம் 10 வயதான மேடியோ மெஸ்ஸி, அணியின் கேப்டனாகப் பொறுப்பேற்று மிகச் சிறந்த முறையில் அணியை வழிநடத்தினார். தனது தந்தையின் ஆட்டத்தை நினைவுபடுத்தும் வகையில், மைதானத்தில் செயல்பட்ட விதம், சக வீரர்களுக்குப் பந்தை பாஸ் செய்த நேர்த்தி மற்றும் ஆட்டத்தை முன்கூட்டியே கணிக்கும் திறன் ஆகியவற்றால் ரசிகர்களையும் கால்பந்து விமர்சகர்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார்.
இவரது சிறப்பான ஆட்டத்தின் காரணமாக, இன்டர் மியாமி அணி எதிரணிகளைத் திணறடித்து இறுதிப்போட்டியிலும் அபார வெற்றி பெற்றது. இதில் இன்டர் மியாமி அணி கோப்பையை வென்றது மட்டுமன்றி, இந்தத் தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதற்காக மேடியோ மெஸ்ஸிக்கு 'தொடரின் சிறந்த வீரர்' விருதும் வழங்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மேடியோ மெஸ்ஸி கோப்பையுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
🚨🩶𝐌𝐀𝐓𝐄𝐎 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑!— CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) September 7, 2026
Mateo Messi has been named the 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 of the Academy Tournament!
The little Messi also captained Inter Miami Academy to become 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 of the Naples Cup.
It’s such a beautiful moment,especially… pic.twitter.com/HMISXVEr1B
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இன்டர் மியாமி கிளப்பில் லியோனல் மெஸ்ஸி இணைந்தது முதல், அவரது மகன்களும் அந்த கிளப்பின் ஜூனியர் அகாடமியில் இணைந்து தீவிரப் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். மேடியோவின் இந்த மாபெரும் வெற்றிக்கு முன்பாக, அவரது மூத்த சகோதரர் தியாகோ மெஸ்ஸியும் இன்டர் மியாமி அகாடமி அணிகளுக்காக விளையாடி, பல்வேறு தொடர்களில் கோப்பைகளை வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.