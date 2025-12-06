ஒருநாள் தொடரை வெல்லப் போவது யார்? இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா இன்று பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 96 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணி 52 போட்டிகளிலும், இந்திய அணி 46 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
Published : December 6, 2025 at 6:49 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளில், ஒரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளதுடன் 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்துள்ளன.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது போட்டி இன்று (நவ.06) விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை வெல்லும் என்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
கேஎல் ராகுல் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் ஒருநாள் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றியைப் பதிவு செய்த நிலையில், இரண்டாவது ஆட்டத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவியது. குறிப்பாக விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் என இருவரும் சதமடித்த நிலையிலும், இந்திய அணி தோல்வியைத் தழுவியது ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது.
இதனால் மூன்றாவது போட்டியில் நிச்சயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்துடன் இந்திய அணி களமிறங்கவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ் ஆகியோரும் இருப்பதால் நிச்சயம் இந்திய அணி வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் டெம்பா பவுமா தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியானது, முதல் போட்டியில் அடைந்த தோல்விக்கு இரண்டாவது போட்டியில் பதிலடி கொடுத்து அசத்தியுள்ளது. இதனால் அந்த அணியும் மூன்றாவது போட்டியை வெல்வதோது, ஒருநாள் தொடரையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தில் உள்ளது.
Evening touchdown in Visakhapatnam. 🛬#TheProteas Men put all focus to Saturday’s ODI decider with all to play for! 🇿🇦🏏 pic.twitter.com/xKw2mWNWU4— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 4, 2025
அணியின் பேட்டிங்கில் மேத்யூ பிரிட்ஸ்கீ, டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா ஆகியோர் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளனர். பவுலிங்கில் மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ் ஆகியோர் அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 96 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 52 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய அணி 46 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Matthew Breetzke ✅— BCCI (@BCCI) December 3, 2025
Marco Jansen ✅
Prasidh Krishna and Arshdeep Singh strike for #TeamIndia ⚡️
Updates ▶️ https://t.co/oBs0Ns6SqR#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/3hvBu4M4nZ
விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 20 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றுள்ளது. அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 3 முறையும், இரண்டாவது பேட்டிங் செய்த அணி 15 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் முக்கிய பங்கினை வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.
A match-winning masterpiece! 💯— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 5, 2025
Aiden Markram’s heroic century in the second ODI powered #TheProteas Men to victory in a monumental run chase. 🙌🇿🇦
Setting the stage perfectly for a high-stakes series decider tomorrow. ⚡️ pic.twitter.com/YR8KUsq2y4
உத்தேச லெவன்
இந்தியா- யாஷவி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கே.எல் ராகுல் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.
தென்னாப்பிரிக்கா- குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டோனி டி ஜோர்ஜி, டெவால்ட் பிரெவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மஹாராஜ், லிங்கி இங்கிடி, ஒட்னீயல் பார்ட்மேன்