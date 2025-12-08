ETV Bharat / sports

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரிலிருந்து விலகிய சான்ட்னர், ஹென்றி, ஸ்மித் - அறிமுக வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் அறிமுக வீரர்கள் மைக்கேல் ரே, கிரிஸ்டியன் கிளார்க் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

December 8, 2025

ஹைதராபாத்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான நியூசிலாந்து அணியில் இருந்து மிட்செல் சான்ட்னர், நாதன் ஸ்மித், மேட் ஹென்றி ஆகியோர் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்துவரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் டெஸ்ட் போட்டியானது முடிவு எட்டப்படாமல் டிராவில் முடிவடைந்தது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வெலிங்டனில் நடைபெறவுள்ளது.

இப்போட்டிக்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கு முன்னதாக நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை எற்படுத்தியுள்ளது. அந்தவகையில் மிட்செல் சாண்ட்னர், மேட் ஹென்றி மற்றும் நாதன் ஸ்மித் ஆகியோர் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.

முன்னதாக நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போது மூவரும் காயத்தைச் சந்தித்திருந்தனர். ஏற்கெனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் போது நியூசிலாந்து அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் டாம் பிளண்டல் காயமடைந்ததுடன், போட்டியில் இருந்து பாதியிலேயே விலகி இருந்தார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் தற்சமயம் அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேசமயம் போட்டியிலிருந்து விலகிய வீரர்களுக்கு பதிலாக மிட்செல் ஹெய், மைக்கேல் ரே மற்றும் கிரிஸ்டியன் கிளார்க் ஆகியோர் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் மைக்கேல் ரே மற்றும் கிறிஸ்டியன் கிளார்க் ஆகியோர் சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் நியூசிலாந்து அணிக்காக அறிமுகமாக வீரர்களாக இடம்பிடித்துள்ளனர். இருப்பினும் காயம் காரணமாக நட்சத்திர வீரர் கிளென் பிலீப்ஸுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கைவில்லை.

நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணி: டாம் லாதம் (கேப்டன்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, ஜாக் ஃபோல்க்ஸ், மிட்ச் ஹே, டேரில் மிட்செல், மைக்கேல் ரே, ராச்சின் ரவீந்திரா, பிளேர் டிக்னர், கேன் வில்லியம்சன், வில் யங்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் அணி: ரோஸ்டன் சேஸ் (கேப்டன்), ஜோமல் வாரிக்கன், அலிக் அதனேஸ், ஜான் காம்பெல், டேகனரைன் சந்தர்பால், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், கவேம் ஹாட்ஜ், ஷாய் ஹோப், டெவின் இம்லாச், பிராண்டன் கிங், ஜோஹன் லேன், ஆண்டர்சன் பிலிப், கெமர் ரோச், ஜெய்டன் சீல்ஸ், ஓஜே ஷீல்ட்ஸ்

