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ஒருநாள் அணியில் நீக்கம், டெஸ்டில் தப்பிய லபுசேன்; தென்னாப்பிரிக்கத் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

சமீபகாலமாக ரன்களைச் சேர்க்கத் தடுமாறி வரும் மார்னஸ் லபுஷேன் ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து முழுமையாக நீக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் டெஸ்ட் அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் தக்கவைத்துள்ளார்.

மார்னஸ் லபுஷேன்
மார்னஸ் லபுஷேன் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 11:16 AM IST

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ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்கும் பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி இந்த மாத இறுதியில் ஜிம்பாப்வே மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, தலா 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியும், தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் செப்டம்பர் 24ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளன.

இந்த ஒருநாள் தொடர்களுக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான இந்த ஆஸ்திரேலிய அணியில், இளம் வீரர்களான கூப்பர் கனோலி மற்றும் மேத்யூ குன்னெமேன் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம், வங்கதேசத் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடித்திருந்த ஜேக் வெதரால்டு, மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக டெஸ்ட் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். மறுபுறம், சமீபகாலமாக ரன்களைச் சேர்க்கத் தடுமாறி வரும் மார்னஸ் லபுஷேன் அணியில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் டெஸ்ட் அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் தக்கவைத்துள்ளார்.

ஏனெனில், சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்களுக்கான அணியில் இருந்து மார்னஸ் லபுஷேன் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், டெஸ்ட் தொடருக்கான அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார். இதுதவிர, நட்சத்திர பேட்டர்கள் ஸ்டீவ் ஸ்மித், டிராவிஸ் ஹெட், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், கேமரூன் கிரீன் மற்றும் மேட் ரென்ஷா ஆகியோரும் அணியில் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளனர்.

மறுபுறம், ஆஸ்திரேலிய அணியின் பெரும் பலமாகக் கருதப்படும் வேகப்பந்து வீச்சு கூட்டணியில் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸுடன் இணைந்து மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் ஸ்காட் போலண்ட் ஆகியோர் இந்த அணியில் தொடர்கின்றனர். இவர்களுடன் அனுபவம் வாய்ந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லியோனும் தனது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களைப் பிடித்துள்ள ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இந்தத் தொடர் மிக முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்யும் அணி, இறுதிப் போட்டிக்கான வாய்ப்பைப் பிரகாசப்படுத்தும் என்பதால், இத்தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

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ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்டீவ் ஸ்மித், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஷேன், கேமரூன் கிரீன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், நாதன் லையன், அலெக்ஸ் கேரி, ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ ரென்ஷா, ஸ்காட் போலண்ட், மைக்கேல் நேசர், மேத்யூ குன்னெமேன், கூப்பர் கானொலி, பியூ வெப்ஸ்டர்.

TAGGED:

ஆஸ்திரேலிய அணி
மார்னஸ் லபுஷேன்
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்
MARNUS LABUSCHAGNE
AUSTRALIA SQUAD FOR SA TOUR

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