பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியில் வரலாற்று சாதனை படைத்த மார்னஸ் லபுஷாக்னே
பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலியாவின் மார்னஸ் லபுஷாக்னே, 10 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்கள், 4 அரைசதங்களுடன் 1,023 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
Published : December 6, 2025 at 10:26 AM IST
பிரிஸ்பேன்: பகலிரவு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 1000 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை ஆஸ்திரேலிய அணியின் மார்னஸ் லபுஷாக்னே படைத்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பிரிஸ்பேனில் டிசம்பர் 04ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி ஜோ ரூட்டின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 336 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதில் அதிகபட்சமாக இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 15 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 138 ரன்களையும், ஜாக் கிரௌலி 76 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
England will be lamenting some missed chances as Australia build a lead at the end of day two.
All the #Ashes action from the Gabba:
இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 378 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அலெக்ஸ் கேரி 46 ரன்களுடனும், மைக்கேல் நேசர் 15 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், பென் ஸ்டோகெஸ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதனையடுத்து 44 ரன்கள் முன்னிலையுடன் ஆஸ்திரேலியா இன்று மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த ஆட்டத்தில் மார்னஸ் லபுஷாக்னே அரைசதம் கடந்து அசத்தியதன் மூலம், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை ஒன்றையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில் இப்போட்டியில் 45 ரன்களைச் சேர்த்ததன் மூலம் பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டிகளில் 1000 ரன்களை எட்டிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையை மார்னஸ் லபுஷாக்னே படைத்துள்ளார்.
அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 827 ரன்களைச் சேர்த்து இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். மேற்கொண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் வீரர் டேவிட் வார்னர் 753 ரன்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும், டிராவிஸ் ஹெட் 752 ரன்களுடன் நான்காம் இடத்திலும் உள்ள நிலையில், ஜோ ரூட் 752 ரன்களுடன் ஐந்தாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Marnus Labuschagne pink ball specialists🔥
great of a cricketer Marnus Labuschagne is.
#AUSvsENG #Ashes2025
ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான லபுஷாக்னே, இதுவரை 59 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி 11 சதங்கள், 24 அரைசதங்கள் என 4,495 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். அதேசமயம் பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரையில் 10 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்கள், 4 அரைசதங்களுடன் 1,023 ரன்களை எடுத்துள்ளார்.
பிளேயிங் லெவன்
இங்கிலாந்து (பிளேயிங் லெவன்): ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், வில் ஜாக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்
ஆஸ்திரேலியா (பிளேயிங் லெவன்): ஜேக் வெதரால்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவன் ஸ்மித் (கேப்டன்), கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், அலெக்ஸ் கேரி, மைக்கேல் நெசர், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், பிரெண்டன் டாகெட்