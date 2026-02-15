இந்தியா vs பாகிஸ்தான்: மெரினாவில் கடற்கரையில் பிரம்மாண்ட எல்இடி திரைகளில் நேரடி ஒளிபரப்பு
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா விளையாடும் போட்டிகளை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டுகளிக்க இந்த சிறப்பு வசதியை சென்னை மாநகராட்சி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
Published : February 15, 2026 at 8:11 PM IST
சென்னை: இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியை பொதுமக்கள் கண்டுகளிக்க சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாநகராட்சி சார்பில் பிரம்மாண்டமான எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இதில் ரசிகர்கள் பெரிதும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் போட்டி கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் எந்தவித மாற்றமும் செய்யப்படாத நிலையில், இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
இந்த இந்தியா - பாக்கிஸ்தான் போட்டி கொழும்புவில் நடைப்பெற்று வருவதன் காரணமாக, இந்திய ரசிகர்கள் தங்களின் வீட்டிலுள்ள தொலைக்காட்சியிலும், மொபைல் போன்களிலும் மட்டும் தான் போட்டியை காண முடியும். இந்நிலையில் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்துடன் போட்டியை காணும் வகையில் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மெரினாவில் எல்இடி திரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக தற்சமயம், இந்தியா-பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் போட்டியை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மெரினாவுக்கு வருகை புரிந்து, போட்டியை ஒன்றாக இணைந்து கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். இந்திய வீரர்களின் ஆட்டத்தை மக்கள் கொண்டாட்டத்துடன் பார்பதை பார்பதற்கு, அந்த இடம் சேப்பாக்கம் கிரிக்கெட் மைதானம் போல காட்சியளித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த போட்டியில் முதலில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி, 14 ஓவர் முடிவில் 2 விக்கெட்டை இழந்து 124 ரன்களை எடுத்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ்.
பாகிஸ்தான்: சைம் அயூப், சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சல்மான் ஆகா (கேப்டன்), பாபர் ஆசம், உஸ்மான் கான், ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், ஃபஹீம் அஷ்ரப், ஷஹீன் அஃப்ரிடி, உஸ்மான் தாரிக், அப்ரார் அகமது