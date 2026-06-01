உலகக் கோப்பை தொடருக்கான உருகுவே அணி அறிவிப்பு; லூயிஸ் சுவாரஸ் அதிரடி நீக்கம்
உருகுவே அணிக்காக சர்வதேச அரங்கில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரரான லூயிஸ் சுவாரஸ், இந்த உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து அதிரடியாக கழற்றி விடப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 1, 2026 at 5:45 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட வலுவான உருகுவே அணியை அதன் தலைமை பயிற்சியாளர் மார்செலோ பியெல்சா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
உலகெங்கும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 11ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்ஸிகோவில் நடைபெறவுள்ளது. குறிப்பாக கால்பந்து உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 48 அணிகள் தொடரில் பங்கேற்கவுள்ளது. இதன் காரணமாக ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனையடுத்து இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகள் அடுத்தடுத்து அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 26 பேர் கொண்ட வலுவான உருகுவே அணியை அதன் தலைமை பயிற்சியாளர் மார்செலோ பியெல்சா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அணியின் கேப்டனாக ஃபெடெரிகோ வல்வெர்டே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அதேசமயம், உருகுவே அணிக்காக சர்வதேச அரங்கில் அதிக கோல்களை அடித்த வீரரான லூயிஸ் சுவாரஸ், இந்த உலகக் கோப்பை அணியில் இருந்து அதிரடியாக கழற்றி விடப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு சுவாரஸ் இல்லாத உருகுவே அணி உலகக் கோப்பையில் களம் காண்பது இதுவே முதல்முறையாகும். மேற்கொண்டு நஹிதான் நந்தேஸ், பெர்னாண்டோ முஸ்லெரா ஆகியோருக்கும் இந்த அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இருப்பினும் ரொனால்ட் அராயுகோ, டார்வின் நூனெஸ் மற்றும் ஜோஸ் மரியா கிமெனெஸ் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் உருகுவே அணி குரூப் எச் பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் இந்த குழுவில் சவுதி அரேபியா, கேப் வெர்டே மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன. இதில் உருகுவே அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் சவுதி அரேபியாவை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
🚨✅OFFICIAL: Uruguay World Cup final squad announced 🇺🇾— M☠️ (@thehouseoffootb) May 31, 2026
As Luis Suárez misses out due to... See below pic.twitter.com/IJJ9IC5vDM
இதையும் படிக்கவும்
உருகுவே உலகக் கோப்பை அணி
- கோல்கீப்பர்கள்: செர்ஜியோ ரோசெட், பெர்னாண்டோ முஸ்லெரா, சாண்டியாகோ மெலே.
- டிஃபெண்டர்கள்: கில்லெர்மோ வரேலா, ரொனால்ட் அராயுகோ, ஜோஸ் மரியா கிமெனெஸ், சாண்டியாகோ பிவெனோ, செபாஸ்டியன் காசெரெஸ், மத்தியாஸ் ஒலிவேரா, ஜோவாகின் பிக்வெரெஸ், மத்தியாஸ் வினா.
- மிட்ஃபீல்டர்கள்: மானுவல் உகார்டே, ஜுவான் மானுவல் சனாப்ரியா, எமிலியானோ மார்ட்னெஸ், ரோட்ரிகோ பென்டன்குர், அகஸ்டின் கனோபியோ, ஃபெடரிகோ வால்வெர்டே, நிக்கோலஸ் டி லா குரூஸ், ஜியோர்ஜியன் டி அர்ராஸ்கேட்டா, ரோட்ரிகோ சலாசர், மாக்சிமிலியானோ அரௌஜோ, ஃபகுண்டோ பெல்லிஸ்ட்ரி, பிரையன் ரோட்ரிக்ஸ்
- ஃபார்வேர்ட்ஸ்: ரோட்ரிகோ அகியூரே, ஃபெடெரிகோ வினாஸ், டார்வின் நூனெஸ்.